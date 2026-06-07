Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что Владимиру Зеленскому нельзя позавидовать после признания Владимира Путина о комплексе "Орешник"

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил, что Владимиру Зеленскому нельзя позавидовать после признания Владимира Путина о комплексе " Орешник ". Владимиру Зеленскому нельзя позавидовать после признания, которое сделал Владимир Путин о комплексе " Орешник ", заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в эфире.

Путину задали вопрос об "Орешнике". И он раскрыл военную тайну: этот комплекс разрабатывался для ударов по объектам определенной структуры. После того как рассеялся дым и осели обломки, они направили туда беспилотники, чтобы сфотографировать и провести другие измерения - определить, насколько глубоко зашел снаряд и тому подобное. Так что, когда они действительно нанесут удар по центрам принятия решений, они смогут полностью стереть их с лица земли, не вызвав при этом жертв среди гражданского населения.

Так что, знаете, я рад, что я не Зеленский, но будь я разумным украинцем, я бы сказал: "Ну что ж, это конец", - признался эксперт.

"Я полагаю, что все близится к завершению. Просто у Зеленского на самом деле больше нет никаких хороших вариантов", - подытожил Макговерн. Рассказал, что после применения "Орешника" по Белой церкви на Украине туда залетели дроны, чтобы посмотреть на результаты. По словам главы государства, удар наносили туда, где было удобно посмотреть результаты





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