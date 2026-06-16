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Бурый медведь ворвался на пикник туристов в Турции

Происшествия News

Бурый медведь ворвался на пикник туристов в Турции
МедведьТурцияПикник
📆6/16/2026 12:37 AM
📰aifonline
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Группа туристов в национальном парке долины Мунзур спасалась бегством, когда бурый медведь подошел к их столу и съел оставленную еду. Инцидент зафиксировали на кадры. В недавних событиях медведи также нападали на людей в Японии и приближались к домам в США.

В национальном парке долины Мунзур в турецкой провинции Тунджели группа туристов подверглась неожиданному вторжению бурого медведя. Как сообщает газета Hurriyet, отдыхающие, устроившие пикник на природе, заметили, как животное приблизилось к их столу.

В момент появления медведя компания в панике разбежалась, оставив пищу без присмотра. Хищник воспользовался случаем, съел оставленные продукты и некоторое время бродил по окрестностям, после чего покинул место произошедшего. Инцидент был заснят на видео очевидцами, на кадрах видно, как медведь исследует стол и перемещается по территории пикника. Это не единственный случай приближения медведей к людям в последнее время.

Так, 17 мая в районе Окутама, расположенном в горах к западу от Токио, медведь напал на гражданина России, причинив ему травмы рук и лица. Пострадавший был доставлен вертолётом в больницу. В США, в штате Калифорния, homeowners столкнулись с крупным чёрным медведом, подошедшим к их дому. Хозяева сумели отпугнуть животное, используя топор и бутылку с водой, а затем обратились за медицинской помощью.

Подобные встречи напоминают о необходимости осторожности при автономном отдыхе в природных зонах, где обитают дикие животные

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Медведь Турция Пикник Нападение Япония Калифорния

 

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