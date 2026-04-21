Бурный рост фондовых рынков: корейский Kospi обновляет рекорды на фоне технологического оптимизма

Фондовый рынок Южной Кореи продемонстрировал впечатляющий рост, достигнув исторического максимума. Инвесторы игнорируют геополитическую напряженность, переключая внимание на отчеты о прибылях корпораций и бум технологий искусственного интеллекта.

Фондовый рынок Южной Кореи продемонстрировал поразительную устойчивость и динамику, 21 апреля зафиксировав исторический внутридневной максимум для индекса Kospi . Рост ключевого индикатора составил 2,3 процента, что стало важным сигналом для глобальных рынков. Эксперты отмечают, что рынок, традиционно ориентированный на высокотехнологичный сектор, сумел полностью компенсировать потери, которые были спровоцированы недавним обострением конфликта на Ближнем Востоке.

Смена настроений среди инвесторов произошла благодаря четкому переключению фокуса с геополитических тревог на фундаментальные показатели: финансовые отчеты компаний и растущий спрос на разработки в сфере искусственного интеллекта. Стратег по различным активам компании Van Eck Associates Анна Ву подчеркивает, что участники рынка вновь обретают уверенность, видя реальный потенциал в технологических гигантах. Интересно, что текущая ситуация на корейской бирже тесно коррелирует с общемировыми тенденциями восстановления. В то время как еще совсем недавно аналитики наблюдали падение показателей максимальными с 2008 года темпами, сегодня ситуация кардинально изменилась. Индекс Kospi, преодолев отметку в 6374,35 пункта, демонстрирует совокупный рост более чем на 50 процентов с начала текущего года. Это ралли является ярким свидетельством того, что инвесторы готовы рисковать, когда видят стабильный рост прибыльности технологических корпораций. Аналитики связывают такой успех с тем, что цепочки поставок микрочипов и полупроводников, составляющих основу южнокорейской экономики, демонстрируют высокую эффективность на фоне глобального спроса на вычислительные мощности для ИИ-решений. Аналогичные оптимистичные настроения наблюдаются и на американском фондовом рынке, который на прошлой неделе на фоне затухания активных боевых действий на Ближнем Востоке достиг значений, не виданных с начала января. Индекс S&P 500, выступающий барометром состояния экономики США и включающий в себя 500 крупнейших компаний по капитализации, закрепился выше отметки в 7000 пунктов. Рост индекса на 11 процентов с 30 марта свидетельствует о масштабном притоке ликвидности и возвращении долгосрочного капитала в акции крупнейших эмитентов. Эксперты полагают, что если текущая динамика сохранится, рынки могут ожидать дальнейшего роста, подкрепленного отчетами корпораций за второй квартал. Тем не менее, осторожность все еще присутствует: инвесторы внимательно следят за тем, как быстро дипломатические переговоры на Ближнем Востоке перерастут в долгосрочную стабильность, так как любой негативный новостной фон способен вызвать волатильность даже на текущем бычьем рынке. В целом, сочетание сильной корпоративной отчетности и технологического бума создает мощный фундамент для дальнейшего развития рыночной активности по всему миру





