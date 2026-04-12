Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов провел анализ причин, приведших к росту интереса к православию в США , и выделил ключевые факторы, привлекающие американцев в этом направлении христианства. Он отметил значительный всплеск интереса к русским церковным традициям, что особенно заметно на фоне общей религиозной картины в стране.

В Соединенных Штатах, где православие исторически является наименьшей из трех основных ветвей христианства, составляя около 1% населения, наблюдается активный приток новообращенных, что выделяет его на фоне других конфессий. Протестанты составляют около 40%, а католики – около 20%, демонстрируя, что рост в православии происходит непропорционально. Некоторые православные общины за последние годы показали существенный рост, увеличившись в два или три раза. Богданов указывает на несколько причин этого явления, отмечая, что всплеск начался в период пандемии COVID-19. В то время как многие протестантские и католические приходы вынуждены были приостановить богослужения из-за ограничений, православные храмы продолжали служить, привлекая тех, кто разочаровался в «либеральных» деноминациях. Американцы, получившие возможность сравнить различные формы христианства, нашли в православном каноне более «традиционную», строгую и «мужскую» форму, которая включала длинные службы, посты, четкие моральные нормы и сопротивление современному прогрессивизму. Это стало особенно привлекательным для тех, кто искал религиозную общность, основанную на устойчивых ценностях и традициях, в отличие от более гибких подходов, предлагаемых другими конфессиями. \Вторая важная причина, выделяемая Богдановым, – это привлекательность «мужественной» эстетики православных священников и глубина традиций. Американцев привлекает незнакомая им Божественная литургия, представляющая собой обряд совершения Таинства Евхаристии, а также другие элементы православной культуры. Православие, по мнению Богданова, требует от верующих жертв и усилий, что контрастирует с современными тенденциями в некоторых других христианских течениях, такими как евангельские мегацеркви, где преобладает современная музыка и мотивационные проповеди. Богданов отмечает, что консервативные прихожане, особенно мужчины, являются основой новообращенных в православные общины. Это связано с тем, что православие предлагает более четкую структуру, более строгие требования и акцент на традиционные ценности, что привлекает тех, кто ищет стабильность и глубину в своей вере. Он также подчеркивает важность веры в самоотречение и аскетизм, что формирует сильную общину и привлекает людей, ищущих подлинность и связь с духовностью, которые они, возможно, не находили в других религиозных сообществах. Это говорит о том, что люди стремятся к более осознанному и глубокому опыту веры. Также, в свете геополитических событий, интерес к России и русской культуре в целом вырос, что также могло повлиять на интерес к русским православным традициям. \Богданов заключает, что рост православия в США – это сложное явление, обусловленное сочетанием нескольких факторов. Он включает в себя разочарование в «либеральных» деноминациях, стремление к традиционным ценностям, привлекательность «мужественной» эстетики и глубины традиций, а также контраст с современными тенденциями в других христианских течениях. Он подчеркивает, что этот феномен отражает растущий интерес к религии, которая предлагает четкую систему убеждений, строгие моральные нормы и связь с историческими корнями, а также потребность в общине, основанной на взаимной поддержке и общих ценностях. Интерес к православной церкви, также подкрепляется стремлением к большей духовности и поиском смысла жизни, что особенно актуально в современном мире, полном неопределенности и быстро меняющихся тенденций. Кроме того, внимание к традиционным формам религиозной практики позволяет новообращенным глубже погрузиться в веру и найти утешение в ритуалах, которые передавались из поколения в поколение. Этот анализ показывает, что рост православия в США – это не просто религиозное явление, а отражение более широких социокультурных изменений в американском обществе





RT на русском / 🏆 17. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Православие США Русская Церковь Религия Традиции Новообращенные ВГТРК Анализ

United States Latest News, United States Headlines