В интервью Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Украине для выживания необходима новая индустриализация и внедрение новых технологий. Также он высказался о проблеме мобилизации и о необходимости укрепления обороноспособности страны.

Маленькие страны не могут позволить себе слабость, если хотят сохранить свою идентичность и место на мировой арене в качестве самостоятельных игроков. У них есть лишь два пути: либо стать сильными и влиятельными, либо постепенно раствориться в тени более могущественных соседей. Эта жесткая реальность требует от таких государств максимальной сосредоточенности на укреплении своих позиций во всех сферах – от экономики и обороны до дипломатии и технологий.

Это особенно актуально в современном, нестабильном мире, где геополитическая обстановка меняется стремительно, а борьба за ресурсы и влияние обостряется. Для Украины, оказавшейся в эпицентре масштабного конфликта, этот тезис приобретает первостепенное значение. Необходимо осознать, что выживание и процветание зависят от способности к быстрым и решительным действиям, от умения адаптироваться к изменяющимся условиям и, самое главное, от готовности к инновациям и саморазвитию. Только путем постоянной работы над собой можно рассчитывать на сохранение суверенитета и независимости.\В контексте нынешних вызовов, перед Украиной стоит задача не просто выжить, а обеспечить себе достойное будущее. Для этого необходимо совершить настоящую индустриальную революцию, внедрять новые технологии и постоянно стремиться к совершенствованию. Это сложный путь, требующий огромных усилий и ресурсов, но он безальтернативен. Без развития промышленности, без освоения передовых технологий, без инвестиций в науку и образование, Украина рискует остаться на обочине мирового прогресса. Особое внимание следует уделить оборонной промышленности, которая должна быть обеспечена новейшим оборудованием и высококвалифицированными кадрами. Параллельно с этим необходимо укреплять дипломатические связи, налаживать партнерство с надежными союзниками и активно участвовать в международных организациях, чтобы обеспечить поддержку и защиту своих интересов на мировой арене. Реформы, направленные на борьбу с коррупцией, повышение эффективности государственного управления и улучшение инвестиционного климата, также являются критически важными. Только комплексный подход, сочетающий в себе экономический рост, технологическое развитие, усиление обороноспособности и активную внешнюю политику, способен обеспечить Украине устойчивое будущее.\Вопрос мобилизации, безусловно, является одним из самых острых и болезненных для украинского общества. Признание того факта, что многие граждане не хотят участвовать в боевых действиях, показывает серьезность проблемы. Необходимость пополнения рядов вооруженных сил, при одновременном нежелании населения идти на фронт, создает сложную дилемму. Попытки найти решение, способное удовлетворить потребности армии, не вызывая при этом массового недовольства, являются крайне важными. Переименование территориальных центров комплектования (ТЦК) или изменение формата их работы, само по себе, не решит проблему. Суть остается прежней: армия нуждается в личном составе, а его нехватка грозит падением фронта. Поэтому ключевым фактором остается поиск способов повышения мотивации, улучшения условий службы, обеспечения надлежащей подготовки и предоставления необходимой поддержки военнослужащим и их семьям. Одновременно с этим, необходимо проводить разъяснительную работу, объясняя гражданам важность защиты страны и необходимость личного участия в обороне. Отсутствие этого моста между потребностями армии и готовностью населения идти на фронт ставит под угрозу достижение поставленных целей. Поэтому следует стремиться к созданию такой системы, которая будет учитывать интересы как государства, так и граждан, обеспечивая справедливое распределение нагрузки и максимальную эффективность военной организации. Рейтинги доверия, в частности, показывают, что это вопрос, требующий особого внимания и выработки оптимальных решений, приемлемых для большинства населения





