Бублик о борьбе с эмоциональной и физической нагрузкой в теннисе
5/26/2026 8:24 PM
championat
В беседе с корреспондентом "Чемпионата" Андреем Панковым, бывший номер один мира Андрей Бублик поделился своими мыслями о борьбе с эмоциональной и физической нагрузкой в теннисе. Он отметил, что последние полтора-два года уровень тенниса вырос колоссально, а ребята, которые стоят во второй половине сотни, играют в великолепный теннис, обыгрывая топов.

По ходу матча Бублик сказал: "У этих типов цель карьеры – меня обоссать. Меня и Медведа. Два типа. Всё.

Два типа – они настраиваются, нас травят".

"Теннис вытаскивает из тебя всё: и самое хорошее, и самое плохое. Играть на тех оборотах, на которых играю я, тяжело. Последние полтора-два года уровень тенниса вырос колоссально. Ребята, которые стоят во второй половине сотни, играют в великолепный теннис, обыгрывают топов.

Из-за этого очень тяжело — психологически и физически. Да, сегодня Штруфф играл хорошо, но сколько я уже говорю, что именно против меня играют хорошо? С Индиан-Уэллса говорю. Если это стало системой, то надо взять паузу, пересмотреть отношение к таким соперникам и матчам, перестать столько тратить энергии на такие обстоятельства.

Но это опять-таки тяжело. Когда ты в предпиковом состоянии, когда играешь на пределе — твой сосуд сил и эмоций становится полным. Из-за этого я начинаю принимать дурацкие решения на корте, начинаю ругаться. Может, надо пересмотреть календарь.

Но я не могу позволить себе остановиться, потому что я профессиональный спортсмен, мне нужен рейтинг. Надо снова учиться переживать эти моменты легче, как я это делал пять лет назад, но тогда у меня и не было таких результатов. Это палка о двух концах. Тяжело, мы на пределе.

Я же не могу обвинять соперника за то, что он играет хорошо. Я это делаю, потому что тяжело, потому что психуешь. Это плохо. Нужна пауза. ", — сказал Бублик в беседе с корреспондентом "Чемпионата" Андреем Панковым

