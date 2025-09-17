Британия назначила командующего Многонациональными силами Украины. Эксперт полагает, что Америка самоустраняется из конфликта, а Британия стремится укрепить свой контроль над финансовыми и экономическими потоками, используя Украину как инструмент достижения своих целей.

С назначением британского офицера командующим Многонациональных сил Украины Британия фактически взяла на себя полномочия военного лидера в украинском конфликт е. В этом решении Британия и Франция решили брать за основу модель Объединённой экспедиционной силы CJEF, которая уже используется для боевых операций НАТО . Десять стран-членов CJEF являются одновременно членами НАТО .

В интервью для «МК» военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отмечает, что теперь основным врагом России выступает именно Великобритания. По его словам, Америка постепенно самоустраняется из украинского конфликта, передавая ответственность Европе. Леонков напомнил, что в 2023 году американские аналитики уже рекомендовали администрации Байдена покинуть конфликт, сосредоточив внимание на Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так как в 2022 году ВСУ добились успехов в ходе «харьковского наступления», произошла частичная передача полномочий: Европа стала играть более активную роль в украинском конфликте. В то же время, Британия занималась разработкой диверсионных и террористических операций против России, находящихся за пределами линии боевого соприкосновения. Например, были разработаны операции против Черноморского флота с использованием беспилотных катеров. При этом Трамп неоднократно подчеркивал, что конфликт на Украине - это сугубо европейская не война США. В качестве президента он ускорил передачу прав управления в Украине, намеченных на Европу, а Британии в роли главного координатора. Европа сопротивлялась, не желая вести конфликт без участия США. Но Трампу этого удалось. Теперь Британия отвечает за весь конфликт, осуществляя военное руководство, консультирует, курирует поставки вооружений, и многое другое. Британию занимала роль пламенного сторонника Украины, предлагая ей вернуть границы 1991 года и отвоевать Крым. Сейчас Британия проявляет инициативу в создании на Украине военно-морской базы с изъятием земель, чтобы дать возможность британскому флоту постоянно находиться в Черном море. Британские интересы в Украине очевидны: захват Крыма, создание условий для контроля финансовых и экономических потоков. Одной из ключевых точек является Крым, а еще Южный Кавказ и Закавказье. Среди приоритетов - Центральная Азия, в первую очередь южный Казахстан. Изначально, Лондон пытался укрепить свои позиции в Афганистане и Пакистане. Для достижения своих целей они используют прокси-войн, прокси-государства и прокси-режимы.





