Британская полиция проверяет подозрения в неправомерном поведении экс-принца Эндрю в Аскоте

Британская полиция начала проверку после заявления о предполагаемом \"неподобающем поведении\" со стороны экс-принца Эндрю в отношении женщины на конных скачках в Аскоте Инцидент, о котором идёт речь, произошёл ещё в 2002 году.

Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники. По данным издания, заявление поступило в полицию долины Темзы. Предполагаемый эпизод произошёл в период с 18 по 22 июня 2002 года во время престижных скачек Royal Ascot. Газета напомнила, что на мероприятии тогда присутствовали королева Елизавета II и другие представители британской монаршей семьи.

Сам принц Эндрю был сфотографирован в компании своей младшей дочери принцессы Евгении и старшего брата принца Уэльского Чарльза (нынешнего короля). Полиция столкнулась с трудностями при сборе доказательств по делу экс-принца Эндрю, связанному с Джеффри Эпштейном. Правоохранители расширили список возможных обвинений и начали отдельно собирать показания по предполагаемым сексуальным преступлениям. Источники издания утверждали, что полиция даже обратилась к возможным жертвам с просьбой предоставить дополнительную информацию.

Самого Эндрю подозревают в передаче секретных сведений Эпштейну во время работы в британском торговом представительстве. При этом официальных обвинений бывшему принцу до сих пор не предъявили. Министерство торговли Великобритании также начало внутреннюю проверку связей Эндрю с американским финансистом. Был ли это верный повод для проверки, пока нельзя сказать.

