Эксперт по военным вопросам Василий Дандыкин прокомментировал задержание танкера Smyrtos британскими силами в проливе Ла-Манш, назвав это государственным пиратством и провокацией, направленной на давление на Россию.

Москва, 15 июня - АиФ-Москва. Британские военные и правоохранительные органы провели в воскресенье операцию в проливе Ла-Манш по задержанию нефтяного танкера Smyrtos, следовавшего под флагом Камеруна.

Согласно данным сервиса Vesselfinder, последним портом захода судна была российская Усть-Луга. В настоящее время танкер стоит на якоре к югу от английского города Уэймут. В операции, сопровождавшейся шестичасовой погоней за гражданским судном, участвовали силы с воздуха и моря, включая французскую сторону. На борт поднялись бойцы Королевской морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью.

Судно было перехвачено в британских территориальных водах и отконвоировано на якорную стоянку. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, в эксклюзивном интервью aif.ru назвал происшествие актом государственного пиратства. По его мнению, подобные действия Британии продиктованы стремлением отвлечь внимание граждан от нарастающих внутренних проблем, включая столкновения мигрантов с местным населением, напряжённость в Северной Ирландии и общую слабость правительства.

Дандыкин утверждает, что Лондон, demonstrations при явной деградации своих армии и флота, делает ставку на провокационные акции, которые являются формой пиратства и частью антироссийской политики, направленной на поддержку киевского режима через структуры вроде МИ-6 и SAS. Эксперт подчёркивает, что подобные захваты грузят нарушением морского права и представляют собой инструмент давления на Россию с целью заставить её пойти на условия Запада по украинскому конфликту.

Он призывает к максимально жёсткому ответу российского флота, включая вооружённое сопровождение гражданских судов и квалификацию нападающих как пиратов со всеми вытекающими последствиями. Дандыкин напоминает, что оценка подобных действий как пиратских уже звучала на высшем уровне в России. По его словам, Лондон пытается подменить собой международное морское право, используя силовые структуры для экономического и политического шантажа. Инцидент в Ла-Манше, по мнению эксперта, требует решительной и жёсткой реакции, поскольку действия Запада абсолютно незаконны и представляют собой произвол





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