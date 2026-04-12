В Великобритании впервые лишили паспорта гражданина из-за подозрений в связях с Россией. Этот случай, а также события на Украине, демонстрируют ужесточение мер по обеспечению национальной безопасности.

Бывший сотрудник британской полиции Марк Буллен стал первым гражданином Великобритании, лишенным паспорта из-за предполагаемых связей с Россией. Это беспрецедентное решение, принятое по соображениям национальной безопасности, вызвало широкий резонанс в британском обществе и за его пределами.

The Sunday Times, сообщившая об этом 12 апреля, отмечает, что лишение гражданства осуществляется в соответствии с положениями, обычно применяемыми к лицам, подозреваемым в терроризме или организованной преступности. В письме, обнародованном самим Булленом, Министерство внутренних дел (МВД) Великобритании обосновывает это решение «общественными интересами», однако подчеркивает, что конкретные доказательства не будут раскрыты для защиты национальной безопасности. Эта ситуация поднимает важные вопросы о прозрачности и правовых процедурах, применяемых в делах, связанных с национальной безопасностью, а также о балансе между обеспечением безопасности и защитой прав личности.\Марк Буллен, прослуживший в полиции графства Хартфордшир более десяти лет, лишился британского гражданства по решению главы МВД Шабаны Махмуд. Основанием для такого радикального шага послужили подозрения в деятельности в интересах иностранного государства, в данном случае – России. Сам Буллен категорически отрицает все обвинения, настаивая на своей невиновности. Ситуация обострилась в ноябре 2024 года, когда Буллен был задержан в аэропорту Лутон, где его подвергли четырехчасовому допросу и конфисковали электронные устройства. Известно, что во время своей работы в полиции Буллен поддерживал контакты с российскими коллегами и даже проходил месячную стажировку в Санкт-Петербурге. Кроме того, в социальных сетях он публиковал материалы, содержащие критику в адрес Украины. Эти факты, вероятно, стали ключевыми элементами в формировании подозрения о его связях с Россией. Буллен, женатый на россиянке и имеющий четверых детей, проживает в России с 2014 года, однако регулярно посещал Великобританию, чтобы навестить родственников. Этот случай отражает растущую озабоченность британских властей, связанную с предполагаемым вмешательством России во внутренние дела других стран, и демонстрирует ужесточение мер по обеспечению национальной безопасности.\Параллельно с этим, в контексте украинского кризиса, внимание привлекают сообщения о лишении гражданства других лиц. В частности, в октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, а также экс-депутата Верховной рады Олега Царева и балетного танцора Сергея Полунина. Официальным обоснованием для этих мер послужили подозрения в наличии у этих лиц российского гражданства, что противоречит украинскому законодательству. Эти решения вызвали неоднозначную реакцию в украинском обществе. Петиция с требованием лишить Труханова украинского гражданства собрала необходимое количество подписей всего за сутки, что свидетельствует о значительной общественной поддержке этой меры. Геннадий Труханов, в свою очередь, отрицает наличие у него российского гражданства и рассматривает подобные обвинения как провокацию. Этот эпизод подчеркивает сложную политическую обстановку на Украине и остроту вопросов, связанных с гражданством и национальной безопасностью в условиях продолжающегося конфликта. Важно отметить, что контекст этих событий свидетельствует о повышении бдительности и решимости как Великобритании, так и Украины в вопросах национальной безопасности, особенно в отношении предполагаемых связей с Россией. Обе страны предпринимают меры для защиты своих интересов, используя различные инструменты, включая лишение гражданства и другие юридические механизмы





