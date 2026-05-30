Министр обороны Великобритании Джон Хили объявил о развертывании британских истребителей в Румынии для поддержки НАТО в патрулировании воздушного пространства. Это связано с падением беспилотного летательного аппарата на крышу дома в Галаце, в результате которого пострадали два человека. Российские официальные лица выразили сомнения в принадлежности дрона и обвинили Украину в провокации.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что истребители Королевских военно-воздушных сил (RAF) уже развернуты на территории Румынии для оказания помощи Североатлантическому альянсу в патрулировании воздушного пространства.

Это заявление было сделано после того, как в румынском городе Галац произошел инцидент с падением беспилотного летательного аппарата на крышу жилого дома. В результате происшествия пострадали два человека, им была оказана медицинская помощь. Хили подчеркнул, что Великобритания решительно поддерживает Румынию и будет работать вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте для усиления своего присутствия в случае необходимости. Он также отметил, что развертывание самолетов RAF является демонстрацией солидарности и готовности защищать союзников по НАТО.

Инцидент в Галаце вызвал широкий резонанс как в Румынии, так и за ее пределами. Румынское министерство обороны подтвердило факт падения беспилотника, однако не уточнило его принадлежность. В то же время президент России Владимир Путин высказал мнение, что, скорее всего, это был украинский беспилотный летательный аппарат.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что целью раздувания истерии вокруг данного инцидента является попытка отвлечь внимание международного сообщества от других, более трагических событий, в частности от гибели детей в Старобельске в Луганской народной республике, которую, по ее словам, спровоцировали действия президента Украины Владимира Зеленского. Наблюдатели отмечают, что развертывание британских ВВС в Румынии происходит на фоне повышенной напряженности в регионе Черного моря и участившихся нарушений воздушного пространства стран НАТО.

Альянс усиливает меры по охране восточного фланга, и Великобритания играет в этом ключевую роль. Ранее Лондон уже направлял свои истребители в Румынию для патрулирования, однако текущая ситуация с беспилотником придала этим действиям дополнительную актуальность. Эксперты считают, что подобные инциденты могут привести к дальнейшей эскалации, если не будут установлены четкие механизмы коммуникации между Россией и НАТО. В то же время британские власти настаивают, что их действия носят исключительно оборонительный характер и направлены на защиту союзников.

Важно отметить, что румынские власти сообщили о том, что обломки дрона были обнаружены не только в Галаце, но и в других районах вдоль границы с Украиной. Это указывает на возможное нарушение воздушного пространства страны. В связи с этим НАТО усиливает наблюдение и принимает дополнительные меры безопасности. Британские истребители Typhoon, базирующиеся в Румынии, уже совершили несколько вылетов на перехват неопознанных целей.

Министр обороны Джон Хили заявил, что Соединенное Королевство готово предоставить Румынии любую необходимую помощь, включая техническую и разведывательную поддержку. Он также подчеркнул, что любые провокации со стороны России или ее союзников будут встречать решительный отпор. Кроме того, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку выразил благодарность Великобритании за быструю реакцию и поддержку. Он призвал международное сообщество не поддаваться на дезинформацию и объективно расследовать инцидент.

В ответ на это Мария Захарова вновь заявила, что Россия не имеет отношения к падению дрона, и назвала обвинения в адрес Москвы бездоказательными. Она также отметила, что украинские военные неоднократно использовали беспилотники для атак на территорию России, и теперь, по ее словам, они распространяют свою деятельность на Румынию. Таким образом, ситуация остается напряженной, и каждое новое заявление сторон только усиливает недоверие между Россией и НАТО





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Британия Румыния НАТО Беспилотник Джон Хили

United States Latest News, United States Headlines