Британка, отметившая 112-летие, раскрыла секрет долголетия

Старейшая жительница северо-запада Англии поделилась секретом долгой жизни, призвав смотреть в будущее с надеждой и делать добрые дела.

Москва, 6 апреля - АиФ-Москва. Марджори Ходнетт Эйлуорд, британская гражданка, отметившая свой 112-й день рождения, поделилась секретом долгой жизни в интервью с изданием Daily Mail. Марджори, проживающая в доме престарелых Formby Manor, расположенном в графстве Мерсисайд, официально признана старейшим жителем северо-западной Англии и занимает пятое место в списке самых пожилых людей в Великобритании.

В своем интервью она подчеркнула важность позитивного взгляда на будущее как ключевого фактора долголетия. Марджори призывает не оглядываться на прошлое с сожалением, а смотреть вперед с надеждой и верой в лучшее. Она уверена, что жизнь дана человеку для того, чтобы жить, и каждый волен решать, как извлечь из нее максимум. Этот оптимизм, по ее мнению, является основой счастливой и долгой жизни.\Помимо позитивного настроя, Марджори также подчеркивает значимость добрых дел. Она считает, что необходимо стараться делать добро всеми возможными способами, где бы человек ни находился и сколько бы сил у него ни было. Этот подход, по ее словам, приносит радость как самому человеку, так и окружающим. Марджори родилась в Лондоне в 1914 году, пережив два мировых военных конфликта. Она также запомнилась участием в церемонии открытия Олимпийских игр 1948 года. Судьба Марджори сложилась нелегко: ее первый муж, Стэнли, ушел из жизни в 1955 году, а спустя год она вышла замуж за его брата Хью. Ее профессиональная карьера также была насыщенной – более двадцати лет она проработала учителем начальной школы в Девоне, передавая знания и воспитывая юное поколение. В настоящее время Марджори получает заслуженное внимание и заботу в доме престарелых, где ей обеспечен комфорт и поддержка. Ее пример вдохновляет других, напоминая о важности позитивного мышления и активной жизненной позиции.\В честь празднования 112-летия Марджори, в доме престарелых было организовано торжественное чаепитие. Гости и персонал смогли насладиться традиционными английскими угощениями, включая огуречные сэндвичи, домашний торт и знаменитый бисквит «Виктория». Поздравления долгожительнице прислал лично король Карл III, что стало еще одним подтверждением ее значимости и уважения к ее долгой и насыщенной жизни. Новость о Марджори и ее секрете долголетия вызвала большой интерес в средствах массовой информации, подчеркивая важность здорового образа жизни, позитивного мышления и активной социальной позиции. В контексте глобальных новостей о долголетии, история Марджори выделяется своей простотой и доступностью советов, которые может применить каждый человек, стремящийся к долгой и счастливой жизни. Недавно стало известно о человеке в Афганистане, который утверждает, что ему 140 лет, что еще раз подчеркивает интерес к теме долголетия и поискам секретов долгой жизни





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

