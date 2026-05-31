Британский музей эвакуировал тысячи посетителей из-за угрозы, а в США упал метеор

В Британском музее найдено подозрительное устройство, эвакуированы тысячи человек. Одновременно в США зафиксирован метеорный взрыв.

В субботу в Британском музее в Лондоне произошел серьезный инцидент, связанный с безопасностью. Сотрудники музея обнаружили в одном из туалетов для посетителей подозрительное устройство. Администрация незамедлительно приняла решение об эвакуации всех находящихся в здании.

По данным газеты Times, одновременно с этим музей получил несколько электронных сообщений, содержащих угрозы. Вся информация была оперативно передана в Скотланд-Ярд. Полиция провела масштабную эвакуацию, в результате которой из музея вывели от 12 до 16 тысяч человек. Саперы обследовали подозрительный предмет и установили, что он не представляет опасности.

Однако расследование по факту угрожающих сообщений продолжается. Уже к 18:00 по московскому времени музей вновь открыл свои двери для посетителей. Этот инцидент произошел на фоне острой критики в адрес музея из-за решения перенести лекцию, посвященную истории Древнего Израиля. Как сообщил источник, близкий к руководству музея, мероприятие было перенесено, так как около трети зарегистрировавшихся участников ранее были замечены на протестных акциях, а некоторые из них были задержаны полицией.

Это решение вызвало недовольство среди некоторых групп, и музей обвинили в ограничении свободы слова. В социальных сетях разгорелись жаркие дебаты. Эксперты по безопасности отмечают, что подобные ситуации требуют повышенного внимания, особенно в условиях роста общественной напряженности. Британский музей, основанный в 1753 году, является одним из старейших и крупнейших музеев мира, его коллекция насчитывает более 8 миллионов экспонатов, охватывающих историю человечества от палеолита до наших дней.

Ежегодно музей посещают более 6 миллионов человек. В субботу, когда произошел инцидент, в музее было особенно многолюдно. Персонал проявил профессионализм, быстро организовав эвакуацию. На улицах вокруг музея образовались толпы людей, ожидающих разрешения ситуации.

Полиция оцепила прилегающую территорию и не допускала посторонних. После того как устройство было признано безопасным, музей возобновил работу. Администрация выразила благодарность посетителям за понимание и оперативность сотрудников. В тот же день, но уже на другом континенте, жители штатов Нью-Гэмпшир и Массачусетс в США услышали громкий грохот, который напугал многих.

Как выяснилось, звук был вызван метеором, вошедшим в атмосферу Земли. По данным Американского метеорного общества, небесное тело диаметром около 0,9 метра вошло в плотные слои атмосферы над границей двух штатов. Сотрудник общества Роберт Лансфорд заявил, что этот объект был значительно больше обычного огненного шара и его яркость могла быть сравнима с яркостью полной луны. Скорее всего, метеор полностью сгорел в атмосфере, не достигнув поверхности, или упал в Атлантический океан.

Никаких сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало. Местные жители делились в социальных сетях видео и впечатлениями. Метеор, пролетевший над Новой Англией, стал одним из самых ярких за последние годы. Его полет был зафиксирован несколькими камерами видеонаблюдения и частными астрономами.

Свидетели описывали яркую вспышку и оглушительный грохот, который ощущался как землетрясение. Ученые из Американского метеорного общества проанализировали данные и пришли к выводу, что объект имел скорость около 50 километров в секунду. Подобные явления происходят регулярно, но большинство метеоров сгорают в атмосфере незамеченными. Этот случай привлек внимание благодаря тому, что произошел в густонаселенном районе.

Исследования продолжаются, чтобы определить, не упали ли на землю какие-либо фрагменты. Хотя эти два события не связаны между собой, они произошли в один день и привлекли внимание мировой общественности. В Британском музее ситуация разрешилась благополучно, но вопросы безопасности и защиты культурного наследия остаются актуальными. Метеор напомнил о потенциальной опасности космических объектов, хотя вероятность их падения на населенные районы крайне мала.

Специалисты отмечают, что такие инциденты случаются редко, но каждый раз вызывают широкий интерес. В обоих случаях власти сработали оперативно и профессионально, что позволило избежать паники и возможных последствий





