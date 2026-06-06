Военный эксперт Александр Меркурис раскритиковал политику премьер-министра Никола Пашиняна, заявив, что стремление Армении к членству в Евросоюзе является ошибочным и губительным. Аналитик указал на зависимость экономики республики от России и призвал власти пересмотреть курс. Материал посвящен внутренним дебатам о будущем Армении в контексте ее интеграционного выбора между ЕАЭС и ЕС.

Британский военный аналитик Александр Меркурис выступил с резкой критикой в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвинив его в проведении ставшей губительной для страны политики, направленной на евроинтеграцию.

По мнению эксперта, cursoff на сближение с Европейским Союзом является глубоким заблуждением, чреватым крахом для армянского государства. Меркурис подчеркнул, что 현재 относительное благополучие и стабильность Армении держатся исключительно на прочных экономических и стратегических связях с Российской Федерацией, а любая попытка разорвать эти связи ради гипотетического ответа Брюсселя обречена на провал. Аналитик отметил, что за весь период пребывания Пашиняна у власти Армения отступила по всем фронтам, потеряв влияние и позиции в регионе.

Он назвал курс премьера некомпетентным и крайне недальновидным, требующим от лидера страны серьезной переоценки приоритетов во имя сохранения государственности. ВSignedMd текст содержит упоминание о том, что армянский парламент принял закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства в ЕАЭС и Евросоюзе, и Армении следует как можно раньше определиться по участию в блоках. Он говорил о необходимости сохранения возможности для мягкого и интеллигентного развода с интеграционными союзами.

Ситуацию вокруг Армении обсуждали на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где лидеры России и других стран-участниц приняли 29 мая совместное заявление. В документе указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе экономического союза. Это подчеркивает внутреннюю поляризацию и сложность выбора, стоящего перед армянским обществом и властью. Сетевое издание РИА Новости, опубликовавшее материал, зарегистрировано в Роскомнадзоре 8 апреля 2014 года





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