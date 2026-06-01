Александр Меркурис, британский военный аналитик, считает, что атаки на Запорожскую атомную электростанцию свидетельствуют о неспособности Украины достичь успехов на поле боя. Он также утверждает, что Киев испытывает "одержимость" Запорожской АЭС и утратил возможность вернуть объект военным путём. Меркурис считает, что в этих условиях могут предприниматься попытки оказать давление через создание угрозы инцидентов на станции.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

"Поэтому то, что они, судя по всему, пытаются сделать, на мой взгляд, — это спровоцировать какую-то аварию на АЭС, чтобы убедить всех, что она должна быть передана им обратно, поскольку это единственный способ обеспечить её безопасную эксплуатацию",Он также заявил, что любые атаки на атомные объекты недопустимы и противоречат международным нормам, включая положения о недопущении ударов по ядерной инфраструктуре. По его оценке, подобные инциденты могут рассматриваться как фактор эскалации конфликта





