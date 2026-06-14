В проливе Ла-Манш british спецназ при поддержке морских и воздушных сил захватил танкер Smyrtos, следовавший под флагом Камеруна. Обязываются судно в рамках борьбы с обходом санкций против России. Позднее Владимир Зеленский высоко оценил действия Великобритании и призвал союзников расширять законодательные меры по конфискации нефти.

Операция по задержанию судна Smyrtos, ныне происшедшая в проливе Ла-Манш, представляет собой серию скоординированных действий с участием британских спецподразделений, морских и воздушных сил. Для выполнения задачи были задействованы три вертолёта, самолёт и фрегат.

На опубликованных кадрах видно, как бойцы спецназа спускаются на борту танкера, который ходил под флагом Камеруна и, как полагают, связан стеневым флотом, перевозящим российскую нефть. После захвата судна было проведено его тщательное обыскивание, что свидетельствует о масштабности и серьёзности оперативных действий. Подобные меры являются частью более широкой стратегии по противодействию обходу санкций, установленных против России, и направлены на выявление схем, используемых для незаконной перевозки энергоресурсов.

Судно, потерявшее связь в акватории, неожиданно для экипажа оказалось в центре международного инцидента, демонстрируя готовность западных стран применять жёсткие методы для обеспечения соблюдения ограничительных мер. Операция отражает возросшую активность по мониторингу и перехвату потенциально нарушающих санкции судов в ключевых морских путях, что становится обычной практикой для стран, поддерживающих Украину и стремящихся ограничить финансовые потоки, идущие в Россию.

Захват танкера в таком оживлённом районе, как Ла-Манш, имеет не только практическое, но и символическое значение, поскольку показывает возможность контроля над значительными транспортными коридорами даже вблизи европейских побережий. Это событие, несомненно, станет предметом обсуждения на международном уровне и будет анализироваться с точки зрения его законности, а также влияния на мировые логистические цепочки поставок нефти. Хотя официальные лица пока не раскрывают всё детали, ужеBlueprint, что подобные действия получают политическую поддержку со стороны лидеров, выступающих за ужесточение давления на РФ





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