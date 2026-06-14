Игроки сборной Бразилии на чемпионате мира в 2026 году носили браслеты в память о Диогу Жоте, брате Андре Силвы, который погиб в результате ДТП на северо-западе Испании в июле прошлого года.

В июле прошлого года Жота и его брат Андре Силва погибли в результате ДТП на северо-западе Испании. Автомобиль, в котором они находились, съехал с дороги и сгорел.

Витинья, брат Жоты, рассказал, что премьер-министр подарил им браслеты, которые соответствуют всем требованиям для ношения на поле. На браслете указаны имена всех игроков, а также особое упоминание Диогу Жоты. Премьер-министр предоставил им право самим решить, хотят ли они носить эти браслеты и каким образом. Витинья рассказал, что они приняли этот подарок с большой теплотой и решили, что будут носить их все.

Это произошло на чемпионате мира по футболу в 2026 году. На чемпионате мира игроки сборной Бразилии носили браслеты в память о Диогу Жоте. Этот браслет стал символом сопереживания и уважения к Диогу Жоте. На чемпионате мира в 2026 году игроки сборной Бразилии не только играли в футбол, но и показывали свою приверженность к сопереживанию и уважению к Диогу Жоте.

Этот браслет стал символом сопереживания и уважения к Диогу Жоте. Витинья рассказал, что они приняли этот подарок с большой теплотой и решили, что будут носить их все. Это произошло на чемпионате мира по футболу в 2026 году. На чемпионате мира игроки сборной Бразилии носили браслеты в память о Диогу Жоте.

Этот браслет стал символом сопереживания и уважения к Диогу Жоте. На чемпионате мира в 2026 году игроки сборной Бразилии не только играли в футбол, но и показывали свою приверженность к сопереживанию и уважению к Диогу Жоте





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Диогу Жота Чемпионат Мира 2026 Браслеты Сопереживание Уважение

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