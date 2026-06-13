Бразилия против Марокко: анализ шансов на открывающем матче чемпионата мира

Эксперт рассматривает сильные и слабые стороны сборных Бразилии и Марокко перед их первой встречей на турнире в США, отмечая тактические нюансы, составы и прогнозы на результат.

В США, на Metlife Stadium, где будет проходить финальный матч чемпионата мира, откроет турнир первая встреча сборных Бразилии и Марокко . По мнению эксперта, бразильскую команду несколько переоценивают.

С одной стороны, у неё появился Карло Анчелотти, способный выстраивать взаимоотношения внутри коллектива и работать со звёздами. Ожидается, что Винисиус под его руководством покажет яркую и результативную игру, а многие болельщики надеются увидеть в Рафинье такие же блеск и инициативу, какие он демонстрирует за клубом Барселона. Однако в целом состав бразильской сборной не впечатляет, особенно если сравнивать его с теми поколениями, которые приносили стране титулы.

Сейчас бразильцы едва прошли отборочный цикл, сменили двух тренеров, и хотя Анчелотти уже приступил к работе, назвать команду более убедительной и солидной пока преждевременно. В обороне остаются вопросы, несмотря на присутствие вратаря Алисона и надёжного центрального защитника Габриэля Маккиноса. Сборная Бразилии имеет свои недостатки, хотя они чуть менее выражены, чем у соперника из Марокко. Марокко, победитель Кубка африканских наций, за последние несколько лет совершило впечатляющий рывок в развитии футбола.

Команда показала отличную игру на чемпионате мира в Катаре, дойдя до полуфинала, а также одержала победу на молодёжном чемпионате мира 2025 года под руководством тренера, который вывел молодых марокканцев к победе над такими соперниками, как Испания, Франция и Аргентина. У марокканцев есть яркая звезда - Браим Диас, однако они лишились двух важных игроков: защитника из Марселя Агера и полузащитника Абде, способного проявить себя на фланге. Оба футболиста уже исключены из окончательной заявки.

В последних товарищеских матчах команда показывала неплохие результаты, а в недавнем поединке с Норвегией завершила игру ничейным результатом 1:1. Группа, в которой сыграют обе команды, также включает в себя Гаити и Шотландию. Марокко необходимо собрать минимум четыре очка, чтобы обеспечить себе выход из группы, и поэтому процесс подготовки к матчу с Бразилией проходит в атмосфере большого напряжения.

Эксперт отмечает, что у марокканцев надёжная оборона и они знают, как строить игру, тогда как бразильская атака, хотя и яркая, может не выдержать длительного давления. Прогнозируется, что в первом тайме будет забито более одного гола, учитывая быстрый старт, который Марокко продемонстрировало в матче против Норвегии, где первые 15-20 минут были отмечены яростными прорывами. Аналогично, бразильцы в своих подготовительных играх также показывали агрессивное начало, что обещает интересный и динамичный старт встречи





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