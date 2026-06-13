Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Бразилия против Марокко: анализ шансов на открывающем матче чемпионата мира

Спорт News

Бразилия против Марокко: анализ шансов на открывающем матче чемпионата мира
ФутболЧемпионат МираБразилия
📆6/13/2026 2:18 PM
📰championat
122 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 69% · Publisher: 51%

Эксперт рассматривает сильные и слабые стороны сборных Бразилии и Марокко перед их первой встречей на турнире в США, отмечая тактические нюансы, составы и прогнозы на результат.

В США, на Metlife Stadium, где будет проходить финальный матч чемпионата мира, откроет турнир первая встреча сборных Бразилии и Марокко . По мнению эксперта, бразильскую команду несколько переоценивают.

С одной стороны, у неё появился Карло Анчелотти, способный выстраивать взаимоотношения внутри коллектива и работать со звёздами. Ожидается, что Винисиус под его руководством покажет яркую и результативную игру, а многие болельщики надеются увидеть в Рафинье такие же блеск и инициативу, какие он демонстрирует за клубом Барселона. Однако в целом состав бразильской сборной не впечатляет, особенно если сравнивать его с теми поколениями, которые приносили стране титулы.

Сейчас бразильцы едва прошли отборочный цикл, сменили двух тренеров, и хотя Анчелотти уже приступил к работе, назвать команду более убедительной и солидной пока преждевременно. В обороне остаются вопросы, несмотря на присутствие вратаря Алисона и надёжного центрального защитника Габриэля Маккиноса. Сборная Бразилии имеет свои недостатки, хотя они чуть менее выражены, чем у соперника из Марокко. Марокко, победитель Кубка африканских наций, за последние несколько лет совершило впечатляющий рывок в развитии футбола.

Команда показала отличную игру на чемпионате мира в Катаре, дойдя до полуфинала, а также одержала победу на молодёжном чемпионате мира 2025 года под руководством тренера, который вывел молодых марокканцев к победе над такими соперниками, как Испания, Франция и Аргентина. У марокканцев есть яркая звезда - Браим Диас, однако они лишились двух важных игроков: защитника из Марселя Агера и полузащитника Абде, способного проявить себя на фланге. Оба футболиста уже исключены из окончательной заявки.

В последних товарищеских матчах команда показывала неплохие результаты, а в недавнем поединке с Норвегией завершила игру ничейным результатом 1:1. Группа, в которой сыграют обе команды, также включает в себя Гаити и Шотландию. Марокко необходимо собрать минимум четыре очка, чтобы обеспечить себе выход из группы, и поэтому процесс подготовки к матчу с Бразилией проходит в атмосфере большого напряжения.

Эксперт отмечает, что у марокканцев надёжная оборона и они знают, как строить игру, тогда как бразильская атака, хотя и яркая, может не выдержать длительного давления. Прогнозируется, что в первом тайме будет забито более одного гола, учитывая быстрый старт, который Марокко продемонстрировало в матче против Норвегии, где первые 15-20 минут были отмечены яростными прорывами. Аналогично, бразильцы в своих подготовительных играх также показывали агрессивное начало, что обещает интересный и динамичный старт встречи

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

championat /  🏆 29. in RU

Футбол Чемпионат Мира Бразилия Марокко Тактика

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-13 17:19:38