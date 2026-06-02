Бразилец Айртоном Сенной: "Сенна" - величайший гонщик всех времён, сравнивать его с другими пилотами сложно

Пилот "Ауди" Айртоном Сенной поделился своими мыслями о величайшем гонщике всех времён, назвав его "Сенна". Он признался, что иногда трудно сравнивать себя с таким успешным пилотом, когда он только начинает карьеру. Однако он благодарен за подобные параллели и хочет принести счастье Бразилии.

Пилот "Ауди" бразилец Айртоном Сенной "Сенна" - величайший гонщик всех времён, поэтому уже само по себе большая честь, что моё имя упоминают в одном предложении с ним.

Я бразилец, он мой кумир, я читал о нём, смотрел видео и чрезвычайно благодарен за такие параллели. Но иногда трудно, когда тебя сравнивают с тем, кто так много выиграл, когда ты ещё в начале пути. В этом есть и плюсы, и минусы. Когда ты не побеждаешь, люди могут быть очень жестокими, однако в Бразилии много тех, кто поддерживает.

Надеюсь, через 10-15 лет мы снова будем здесь разговаривать и сможем определить, было ли справедливо сопоставлять меня с ним. Что я могу сказать тебе сейчас - я буду работать каждый день, чтобы стать лучшим гонщиком, каким только способен, создать свою историю и сделать свою страну гордой. Это самое главное. Я хочу принести счастье Бразилии, чтобы люди просыпались воскресным утром и смотрели гонку с семьями, и у них оставались такие же тёплые воспоминания, как у меня с отцом в детстве.

Я не застал Сенну в деле, но видел, как побеждали другие пилоты, и эти прекрасные моменты я хотел бы подарить нынешним бразильским детям", "издание RacingNews365 приводит слова Бортолето





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