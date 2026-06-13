Бразилия внедряет тактические напульсники перед ЧМ-2026

Сборная Бразилии использует напульсники со схемами стандартов, заимствованные из американского футбола, для повышения эффективности игры на стартующем чемпионате мира.

Сборная Бразилии по футболу готовится к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, и уже сейчас внедряет инновационные методы подготовки, заимствованные у американского футбола.

На недавних тренировках в преддверии старта турнира, который начнется для команды матчем против Марокко, были замечены защитники Маркиньос и Габриэл Магальяэс с необычными аксессуарами на запястьях. Это специальные тактические напульсники с прозрачным окошком, внутри которых находятся подробные схемы розыгрышей стандартных положений. Идея не нова: подобные устройства уже использовались южноамериканскими клубами, например, эквадорским ЛДУ Кито в Кубке Либертадорес.

Однако на уровне национальной сборной такие технологии применяются впервые, и это свидетельствует о стремлении бразильской команды идти в ногу со временем и использовать любые доступные средства для повышения эффективности игры. Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти, назначенный на этот пост после ухода Тите, известен своим прагматичным подходом и вниманием к деталям. Он активно внедряет современные методики, позволяющие игрокам быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям матча.

Напульсники с тактическими схемами позволяют футболистам не тратить время на беготню к скамейке за указаниями и не перекрикивать шум трибун - достаточно бросить взгляд на запястье, чтобы получить четкие инструкции: кто кого закрывает при подаче углового или штрафного, в какую точку перемещаться и как строить оборону. Это особенно важно в современном футболе, где каждая секунда и каждое перемещение могут решить исход эпизода. Использование таких устройств - часть более широкой тенденции к цифровизации и технологизации спорта.

Ранее в Национальной футбольной лиге США (NFL) игроки уже применяли подобные напульсники с напечатанными схемами, но в футболе это новинка, которая может стать стандартом на крупных турнирах. Эксперты отмечают, что внедрение таких технологий может снизить количество ошибок при стандартах, которые часто становятся решающими в матчах высокого уровня. Сборная Бразилии, которая всегда славилась атакующим футболом, теперь уделяет большое внимание организации защиты.

В составе команды есть такие звезды, как Неймар, который, по словам бывшего игрока Роналдо, является настоящим гением и незаменимым игроком для Анчелотти. Роналдо также подчеркнул, что у Бразилии лучшие футболисты в мире и один из величайших тренеров в истории. Однако для успеха на чемпионате мира важно не только индивидуальное мастерство, но и слаженность действий, особенно при стандартных положениях, которые часто становятся ключевыми моментами в играх навылет.

В предстоящем матче против Марокко, который состоится в воскресенье в 01:00 по московскому времени, бразильцы намерены опробовать свою новую тактику в боевых условиях. Марокканская сборная славится своей организованной обороной и быстрыми контратаками, поэтому стандарты могут стать для Бразилии серьезным оружием. Если эксперимент с напульсниками окажется удачным, можно ожидать, что и другие сборные возьмут его на вооружение.

Тем временем президент ФИФА Джанни Инфантино в шутку предложил известному стримеру IShowSpeed занять его пост на несколько минут, что подчеркивает растущее влияние социальных сетей и нестандартных медиа на футбол. Но главное внимание сейчас приковано к бразильской команде, которая стремится вернуть себе титул чемпионов мира после поражения в 2022 году. Технологическая революция на полях Северной Америки может стать одним из факторов, который поможет Бразилии в этом стремлении. Остается дождаться первого матча и увидеть, как новые девайсы проявят себя в деле





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Бразилия ЧМ-2026 Тактические Напульсники Стандарты Американский Футбол

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