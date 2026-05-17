Бразильский экстрасенс предсказывает глобальную экономическую революцию от нефти к альтернативным источникам энергии

Согласно предсказанию Атоса Саломе, ведущих нефтеэкспортёров может привести к глобальной экономической революции, когда они попытаются вытеснить более дорогие нефтедобывающие компании из рынков путем наводнения, опасаясь закрытия Ормузского пролива и его последующего хаоса на нефтяных рынках

Москва, 17 мая - АиФ-Москва. Бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют 'живым Нострадамусом', сделал новое предсказание. На этот раз речь идёт о судьбе Ормузского пролива и мирового нефтяного рынка.

Об этом пишет Daily Express, статью перевёл aif.ru. Ранее он, по его словам, предвидел пандемию COVID-19 и смерть королевы Елизаветы II. 39-летний Саломе уже обнародовал серию тревожных прогнозов на 2026 год, предупредив о серьёзных потрясениях. В одном из них он предсказывал, что Израиль нападёт на Иран во втором квартале 2026 года.

Теперь Саломе прогнозирует, что закрытие Ормузского пролива и последовавший за этим хаос на мировых нефтяных рынках запустят переход от нефти к альтернативным источникам энергии, что фундаментально изменит глобальную экономическую структуру. Он считает, что этот момент может спровоцировать новую международную конфронтацию между ведущими нефтеэкспортёрами.

'Нефть, возможно, вступает в свою последнюю великую ценовую войну. И это создаст серьёзные кризисы для экономик, существование которых зависит от экспорта ископаемого топлива', — заявляет Саломе. По его словам, страны, способные добывать нефть с очень низкой себестоимостью (Саудовская Аравия и Кувейт), могут наводнить рынок, чтобы вытеснить более дорогих конкурентов, включая производителей сланцевой нефти в США. При этом ведущие страны-импортёры нефти (Китай, Европа и другие) уже ускоряют поиск альтернативных источников энергии, инвестируя в солнечную, ветровую, атомную и водородную энергетику.

Официально этот переход часто объясняют борьбой с изменением климата, но истинная причина — страх перед перекрытием пролива.

'Страны больше не хотят зависеть от судов, пересекающих регионы, которым угрожают войны или дипломатические кризисы. Энергетический переход стал вопросом национальной безопасности', — резюмировал Саломе. Ранее экстрасенс заявлял, что на Ближнем Востоке может начаться невиданная ранее война на истощение.





