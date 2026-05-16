Боцца ММА Джихад Юнусов уволен из клуба «Ахмат» из-за нападения на женщин

📆5/16/2026 5:53 PM
📰lifenews_ru
Спортсмен исключён из клуба из-за инцидента с нападением на женщин. Несмотря на словари передраки из-за камеры, последствия для бойца оказались серьёзными

Боец ММА Джихад Юнусов был уволен из бойцовского клуба « Ахмат » после инцидента, произошедшего в Грозном, в котором он напал на двух женщин. Это решение вынес заместитель председателя правительства Чечни и министр спорт а Ахмат Кадыров.

По его словам, действия Юнусова не соответствуют моральным, духовным и этическим принципам, которые проповедует клуб. В официальном заявлении «Ахмата» отмечается, что для чеченского народа уважение к старшим, особенно к женщинам, является одним из главных ценностей, и клубом не будет терпеться поведение, которое способно подорвать репутацию не только команды, но и всей республики. Видеоматериалы, появившиеся в социальных сетях, демонстрируют конфликт, произошедший в одном из подъездов Грозного.

На записях видно, как между Юнусовым и женщиной возникла словесная перепалка по поводу установки камеры видеонаблюдения. Спортсмен настаивал на демонтаже устройства, ссылаясь на то, что оно фиксирует его квартиру. Однако разговор быстро перерос в драку, что и привело к абсолютному осуждению со стороны руководства клуба и публики. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

Многие пользователи соцсетей высказали негодование по поводу действий бойца, отметив, что подобное поведение недостойно профессионального спортсмена. Руководство клуба обещало предоставить полную информацию о происшествии и занял твердую позицию в отношении его последствий. В свою очередь, сам Юнусов пока не давал официальных комментариев по данному инциденту

