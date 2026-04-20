Борьба за жизнь: как бюрократия лишает пенсионерку жизненно важного лечения

Пожилая женщина оказалась в заложниках системы здравоохранения из-за отсутствия жизненно необходимого препарата. Родственники бьют тревогу, опасаясь необратимых последствий для здоровья пенсионерки, пока чиновники перекладывают ответственность друг на друга.

История Галины Сергеевны, пенсионерки из глубинки, стала ярким и болезненным примером того, как бюрократическая машина может поставить человека в безвыходное положение. До начала специализированной терапии женщина с огромным трудом передвигалась, ежедневно преодолевая острую боль, которая ограничивала каждое ее движение. Лекарственный препарат Артлегиа стал для нее единственным способом сохранить мобильность и возможность обслуживать себя самостоятельно.

Однако путь к получению этого медикамента превратился для семьи в настоящий квест на выживание. Проблемы с обеспечением начались уже давно, и практически каждый флакон приходилось буквально выбивать в районной больнице, часто сопровождая эти попытки скандалами и жалобами в вышестоящие инстанции. Ситуация достигла критической точки этой весной, когда выдача жизненно важного средства прекратилась полностью, а аптечные пункты лишь развели руками. Родственники пенсионерки находятся в состоянии глубокого отчаяния и страха. Они отчетливо понимают, что отсутствие своевременных уколов неизбежно приведет к прогрессированию тяжелого заболевания, в результате чего Галина Сергеевна рискует навсегда оказаться прикованной к инвалидному креслу. Когда семья попыталась найти правду в региональном Министерстве здравоохранения, им дали стандартный и максимально отстраненный ответ: финансирование выделяется в полном объеме, а все претензии следует направлять непосредственно в руководство районной больницы. Однако в самом медучреждении царит полная неразбериха. Врачи и администраторы на местах заявляют, что препарат находится в процессе закупки, но конкретные сроки его появления не может назвать никто. Родственники уверены, что причиной коллапса стала халатность руководства больницы, которое своевременно не провело конкурсные процедуры, из-за чего без доступа к терапии остались сразу несколько пациентов со схожими диагнозами. Вместо решения проблемы администрация больницы предлагает радикальные меры: замену назначенного препарата на аналог, при этом официальных медицинских заключений или обоснований для такой замены никто не предоставил. Самостоятельная покупка лекарства для семьи невозможна: стоимость одного укола варьируется от 45 до 60 тысяч рублей, что многократно превышает размер пенсии и любые свободные накопления простых людей. Тем временем, на федеральном уровне происходят другие изменения в фармацевтическом секторе. Недавно Минздрав России расширил перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету. В обновленный список контроля были включены такие популярные препараты, как Габапентин, Баклофен, а также комбинированные обезболивающие средства. Пока государственные ведомства ужесточают контроль над оборотом лекарств, реальные люди, нуждающиеся в помощи здесь и сейчас, вынуждены тратить свои последние силы на борьбу с равнодушием системы, которая должна была стоять на страже их здоровья и права на полноценную жизнь





Здравоохранение Льготные Лекарства Минздрав Социальные Проблемы Права Пациентов

