Борьба за внимание Эй Джея: почему Арсланбек Махмудов настойчиво требует боя с Джошуа

Арсланбек Махмудов после поражения от Тайсона Фьюри переключил свое внимание на Энтони Джошуа, требуя выполнения давних обещаний и пытаясь организовать самый денежный бой в своей профессиональной карьере.

Арсланбек Махмудов продолжает настойчиво искать пути к топовым поединкам в тяжелом весе, несмотря на то что его предыдущий опыт встречи с Тайсоном Фьюри оказался неудачным. Хотя Цыганский король одержал уверенную победу решением судей в довольно одностороннем противостоянии, сам российский бокс ер не намерен уходить в тень или довольствоваться вторыми ролями.

Сразу после того поединка Махмудов сделал громкое заявление о том, что результат боя был несправедливым и как минимум заслуживал ничейного исхода. Сейчас же его внимание переключилось на другую британскую легенду — Энтони Джошуа. Арсланбек активно напоминает о себе через социальные сети, публикуя видеообращения и скриншоты переписки, в которых британский боксер ранее давал предварительное согласие на организацию встречи в ринге. По словам Махмудова, Джошуа обещал вернуться к этому разговору, и теперь российский спортсмен требует исполнения мужского слова. Ситуация вокруг потенциального боя выглядит интригующе, так как сам Джошуа в личных сообщениях упоминал вероятность переговоров через промоутера Эдди Хирна ближе к 2026 году, хотя и оставил определенный люфт, оценив вероятность успеха в 70 процентов. Тем временем промоутер Энтони Эдди Хирн подтверждает, что его подопечному перед большими чемпионскими амбициями действительно требуется промежуточный, так называемый разминочный поединок. Это решение продиктовано как физическим состоянием боксера, так и рекомендациями медицинской команды, которые настаивают на плавном вхождении в график после длительных пауз и внешних обстоятельств. Махмудов, уже дважды выступивший в Англии и ставший узнаваемым персонажем для британской публики, идеально вписывается в концепцию такого соперника, который достаточно опасен, чтобы привлечь внимание фанатов, но при этом понятен для менеджмента Джошуа. Для самого Арсланбека, которому в скором времени исполнится 37 лет, подобные вызовы являются пределом карьерных амбиций. Очевидно, что путь к чемпионским поясам для него серьезно осложнен из-за видимых технических пробелов и высокой конкуренции в дивизионе, поэтому стратегия поединков с мировыми звездами выглядит как самый логичный способ обеспечить себе достойное финансовое будущее. Участие в боях с Фьюри или Джошуа гарантирует не только солидные гонорары, но и статус, который невозможно получить в поединках с менее медийными атлетами. Махмудов отлично понимает правила игры в современном профессиональном боксе: здесь зачастую важнее громкое имя соперника и трансляция на огромную аудиторию, чем рейтинг в таблице. Пока менеджеры ведут свои закулисные игры, Арсланбек продолжает методично давить на Джошуа, надеясь выбить этот поединок, понимая, что для успеха ему необходимо оставаться в информационном поле и постоянно напоминать о существовании договоренностей. Вероятность того, что этот бой состоится, остается предметом дискуссий, однако в мире бокса, где деньги и медийность играют ключевую роль, шансы Махмудова на получение этого шанса выглядят вполне реальными





