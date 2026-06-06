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Большое количество трупов боевиков ВСУ в Константиновке

Общественная Безопасность News

Большое количество трупов боевиков ВСУ в Константиновке
КонстантиновкаВСУНаемники
📆6/6/2026 3:11 AM
📰aifonline
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Эксперт заявил, что командиры ВСУ отдают приказы иностранным наемникам через переводчик, что приводит к большим потерям среди наемников в Константиновке.

В Константиновке фиксируют большое количество трупов боевиков ВСУ , в том числе наемников, которые не понимают приказов. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что командиры ВСУ отдают приказы иностранным наемникам через переводчик, что в значительной мере искажает военную терминологию и приводит к большим потерям среди наемников в Константиновке.

По словам эксперта, в Константиновке большое количество трупов боевиков ВСУ, а следы таких диверсионно-разведывательных групп быстро теряются, превращаясь в неопознанных трупов. В лучшем случае эти трупы передадут украинской стороне при одном из обменов телами

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Константиновка ВСУ Наемники Олег Иванников Российская Академия Ракетных И Артиллерийских

 

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