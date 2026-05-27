Большой десантный корабль "Николай Вилков" выполнил артиллерийские стрельбы в ходе учения в Японском море. В ходе учения корабль провел комплексное учение по предназначению, с практической отработкой задач десантной подготовки и отражения средств нападения условного противника. Экипаж корабля отработал подход к берегу и совместно с морпехами ТОФ провел размещение техники и морского десанта в твиндеке корабля. Затем корабль провел в море учения по противовоздушной обороне с привлечением расчетов корабельных артиллерийских установок и операторов переносных ЗРК. Кроме того, была отработана противороботовая защита, в ходе которой поэтапно отражались нападения вражеских малоразмерных БПЛА и безэкипажных катеров с использованием крупнокалиберных пулеметов, гладкоствольного и автоматического оружия, а также средств РЭБ. В завершение учений были сданы нормативы по подходу к берегу и выгрузке техники и личного состава на побережье полигона. В тренировке были задействованы около десяти единиц техники и порядка 50 военнослужащих морской пехоты Тихоокеанского флота. В ходе учений корабль выполнил артиллерийские стрельбы, что является ключевым аспектом его предназначения. Это показывает, что корабль готов к выполнению своих задач в различных сценариях, включая противовоздушную оборону и десантную подготовку. Это также говорит о высоком уровне подготовки экипажа и морпехов, которые участвовали в учениях. В целом, это была успешная тренировка, которая продемонстрировала готовность корабля и его экипажа к выполнению сложных задач.

Большой десантный корабль " Николай Вилков " выполнил артиллерийские стрельбы в ходе учения в Японском море, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота. В заливе Петра Великого корабль провел комплексное учение по предназначению, с практической отработкой задач десантной подготовки и отражению средств нападения условного противника.

Экипаж корабля отработал подход к берегу и совместно с морпехами ТОФ провел размещение техники и морского десанта в твиндеке корабля. Затем корабль провел в море учения по противовоздушной обороне с привлечением расчетов корабельных артиллерийских установок и операторов переносных ЗРК. Кроме того, была отработана противороботовая защита, в ходе которой поэтапно отражались нападения вражеских малоразмерных БПЛА и безэкипажных катеров с использованием крупнокалиберных пулеметов, гладкоствольного и автоматического оружия, а также средств РЭБ.

В завершение учений были сданы нормативы по подходу к берегу и выгрузке техники и личного состава на побережье полигона. В тренировке были задействованы около десяти единиц техники и порядка 50 военнослужащих морской пехоты Тихоокеанского флота. В ходе учений корабль выполнил артиллерийские стрельбы, что является ключевым аспектом его предназначения. Это показывает, что корабль готов к выполнению своих задач в различных сценариях, включая противовоздушную оборону и десантную подготовку.

Это также говорит о высоком уровне подготовки экипажа и морпехов, которые участвовали в учениях. В целом, это была успешная тренировка, которая продемонстрировала готовность корабля и его экипажа к выполнению сложных задач





RT на русском / 🏆 17. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Большой Десантный Корабль Николай Вилков Японское Море Тихоокеанский Флот Артиллерийские Стрельбы Противовоздушная Оборона Десантная Подготовка

United States Latest News, United States Headlines