Болезнь Фабри: редкое наследственное заболевание, которое часто диагностируют слишком поздно

📆4/29/2026 4:48 AM
📰Известия
Болезнь Фабри — редкое наследственное заболевание, связанное с дефицитом фермента альфа-галактозидазы А. Оно приводит к накоплению сфинголипидов в клетках, что повреждает органы и ткани. Диагноз часто ставится слишком поздно из-за разрозненности симптомов, что приводит к необратимым последствиям. Ранняя диагностика и ферментозаместительная терапия могут значительно улучшить качество жизни пациентов.

Болезнь Фабри — редкое наследственное заболевание, которое часто остается нераспознанным годами. Оно характеризуется дефицитом фермента альфа-галактозидазы А, что приводит к накоплению сфинголипидов в клетках организма.

Эти жировые вещества постепенно повреждают различные органы и ткани, включая нервную систему, сердце, почки, кожу, глаза и желудочно-кишечный тракт. Заболевание встречается примерно у 1 из 40–120 тыс. новорожденных и может проявляться как у мужчин, так и у женщин, хотя у мужчин симптомы обычно начинаются раньше и протекают тяжелее. У женщин признаки болезни могут быть менее выраженными, но она все равно прогрессирует и требует медицинского наблюдения. Одной из главных проблем в диагностике болезни Фабри является «разрозненность» симптомов.

Пациенты могут испытывать одновременно неврологические боли, кожные проявления, желудочно-кишечные нарушения, а также поражение почек или сердца. Каждый из этих симптомов по отдельности может выглядеть как самостоятельное заболевание, поэтому пациенты часто наблюдаются у разных специалистов. В результате общая картина болезни не складывается, и правильный диагноз не устанавливается годами. Среднее время от первых проявлений до постановки диагноза составляет около 20 лет.

За это время заболевание может привести к необратимым поражениям органов, таким как сердечная недостаточность, инсульты в молодом возрасте, почечная недостаточность с необходимостью диализа, а также сокращению продолжительности жизни до 40–50 лет. Для болезни Фабри существует ферментозаместительная терапия (ФЗТ), которая позволяет замедлить накопление токсичных веществ в клетках. Наибольший эффект от лечения достигается при раннем начале терапии, до развития тяжелого поражения органов.

Врачи выделяют сочетание признаков, которые особенно важны в комплексе: жгучая, приступообразная боль в кистях и стопах (часто с детства), снижение или отсутствие потоотделения, непереносимость жары, физической нагрузки, перегрева, мелкие темно-красные кожные высыпания (ангиокератомы), хронические желудочно-кишечные симптомы (диарея, вздутие, тошнота), шум в ушах или снижение слуха без очевидной причины, помутнение роговицы (выявляется при осмотре у офтальмолога), белок в моче при анализах, инсульт или транзиторная ишемическая атака в молодом возрасте (до 50 лет) без типичных факторов риска. Наличие нескольких таких симптомов — повод обратиться к врачу и обсудить генетическое обследование или анализ активности фермента.

Болезнь Фабри наследуется генетически и часто встречается не у одного человека, а в нескольких поколениях семьи. При подтверждении диагноза обследование рекомендуется всем родственникам. В одной семье могут выявляться сразу несколько пациентов — как с выраженными симптомами, так и с ранними, почти незаметными проявлениями. Ранний семейный скрининг позволяет начать лечение до развития осложнений

