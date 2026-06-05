Болезнь туриста может стать причиной возврата средств за путевку

Юрист по гражданским делам Алла Георгиева рассказала о возможности возврата средств за путевку в случае болезни туриста. Вероятность и сумма компенсации зависят от сроков обращения и уже понесенных расходов туроператора.

Москва, 5 июня. Болезнь туриста может служить основанием для возврата средств за путевку, но итоговая сумма компенсации зависит от сроков обращения и уже понесенных расходов туроператор а.

Об этом в беседе с RT рассказала юрист по гражданским делам Алла Георгиева. Специалист пояснила, что чем раньше человек сообщит о заболевании и обратится к туроператору, тем выше вероятность вернуть большую часть потраченных денег. Однако компенсация распространяется только на услуги, которые фактически не были оказаны. По словам юриста, если к моменту отказа от поездки оператор уже оплатил авиабилеты, гостиницу или другие составляющие тура, вернуть эти средства может быть затруднительно.

При обращении непосредственно в день вылета шансы на значительный возврат снижаются ещё сильнее - в отдельных случаях компенсации может не быть вовсе. Для отмены поездки клиенту необходимо направить туроператору претензию и приложить документы, подтверждающие заболевание. При этом, как отметила эксперт, оператор обязан документально подтвердить размер уже произведённых расходов, а не ограничиваться устными пояснениями. Также юрист добавила, что по закону туроператору предоставляется 10 дней на ответ после получения претензии





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