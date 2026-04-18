Болгария на перепутье: Радев и его "Прогрессивная Болгария" против олигархии и инфляции

Грядущие парламентские выборы в Болгарии могут определить будущее страны. В центре внимания – борьба с коррупцией и инфляцией, на фоне которых набирает обороты коалиция "Прогрессивная Болгария" во главе с бывшим президентом Руменом Радевым. Его пророссийские взгляды и обещания очистить страну от олигархии вызывают как поддержку, так и скептицизм.

Восьмые за последние пять лет парламентские выборы в Болгарии, назначенные на 19 апреля, обещают стать решающими для будущего страны. В центре внимания избирательной кампании оказались острые вопросы борьбы с коррупцией и инфляцией. В этой непростой политической ситуации лидирующие позиции в предвыборной гонке занимает коалиция "Прогрессивная Болгария ", чья агитация полностью сконцентрирована вокруг ее лидера.

Им является Румен Радев, бывший военный летчик, который уже дважды избирался президентом страны, в 2016 и 2021 годах. Его политическая платформа включает противодействие переходу Болгарии на евро и почитание действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. На посту главы государства Радев неоднократно критиковал сменявшие друг друга коалиционные правительства, сохраняя при этом высокий уровень общественной поддержки. "Наша цель ясна: свергнуть олигархию. Давайте вернем себе нашу страну, чтобы в европейской Болгарии не было бедных людей", – заявил он, начиная свою кампанию. Несмотря на лидирующие позиции в опросах, его обещание "покончить с коррупционной моделью" действующих партий, пророссийские взгляды и отсутствие четких политических партнеров ставят под вопрос, насколько существенными будут изменения во внутренней и внешней политике страны в случае его победы, и каковы будут последствия для Европейского Союза. В ходе предвыборной поездки по Болгарии журналисты DW беседовали с избирателями. О Радеве большинство отзывалось положительно, называя его "последней надеждой страны" в условиях затянувшейся политической нестабильности. Однако некоторые, особенно молодые избиратели, выражали скептицизм, сравнивая его с "новой мессианской фигурой на политическом горизонте". "Радев собирает полные залы в городах и представляет бывшего главу государства фигурой, способной объединить разные социальные группы", – отмечает Боряна Димитрова, управляющий партнер агентства Alpha Research. Такой подход вынуждает другие политические силы сконцентрироваться на укреплении поддержки своего основного электората, поскольку появление нового сильного игрока на политической арене перетягивает часть избирателей. По данным последнего соцопроса Alpha Research, "Прогрессивная Болгария" может рассчитывать на 34,2% голосов, значительно опережая правоцентристский альянс "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) и Союз демократических сил, поддержка которого упала до 19,5%. Движение за права и свободы (ДПС), возглавляемое олигархом Деляном Пеевским, находящимся под санкциями США и Великобритании, может получить 9,4% голосов, что ставит его на один уровень с антикоррупционным либеральным альянсом "Продолжаем перемены – Демократическая Болгария" (ПП-ДБ), которому опросы отводят 11,6%. В условиях фрагментированного политического ландшафта, где явное большинство не просматривается, партии делают акцент на прошлых достижениях. Для ГЕРБ это полная интеграция в ЕС, для ПП-ДБ – судебная реформа и борьба с коррупцией. Однако эти тезисы не всегда отвечают насущным потребностям болгарского общества. "Страх перед инфляцией, такой сильный, как во время кризиса 1997 года, не проявлялся в опросах даже после последствий финансового кризиса 2008-го", – подчеркнула Димитрова. Борьба с коррупцией, напротив, занимает второе место среди наиболее актуальных проблем избирателей. Именно на этой проблеме сделал упор в своей предвыборной кампании бывший президент. "Электорат Радева почти поровну разделен", – говорит Даниел Смилов, политолог и доцент Софийского университета. "С одной стороны, это пророссийски настроенные граждане, с другой – те, кого волнует коррупция. По этой причине Радев избегает слишком прямых высказываний, рискуя настроить против себя одну из групп и потерять их поддержку", – поясняет Смилов. Большинство сторонников Радева, как правило, демонстрируют пророссийские взгляды и представляют как крайне правые, так и некоторые консервативные и левые партии, теряющие позиции. Так, экс-президента поддерживает значительная часть избирателей, ранее голосовавших за Болгарскую социалистическую партию, преемницу коммунистов. Именно социалисты поддерживали Радева на президентских выборах в 2016 году, но теперь они могут даже не преодолеть проходной барьер в парламент. Румен Радев всегда открыто выражал пророссийскую позицию. Однако его отказ назвать президента РФ Владимира Путина агрессором из-за вторжения в Украину в 2022 году вызвал бурную критику.





