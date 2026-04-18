Болгария проводит парламентские выборы, процесс которых начался с Новой Зеландии и завершится в США. Организовано 493 участка за рубежом, а в самой стране их более 12 тысяч. На 240 мест претендуют 4 786 кандидатов от 24 объединений. Международное внимание приковано к предвыборным заявлениям и опасениям относительно кандидата в премьер-министры Румена Радева и его позиции по отношению к России.

Болгария приступила к одному из самых значимых этапов своей демократической жизни – выборам. Процесс голосования разворачивается по всему миру, начавшись с отдаленных уголков планеты и завершаясь на западном побережье Соединенных Штатов.

Первыми свой гражданский долг исполнили болгарские избиратели в Новой Зеландии, где участки открылись в вечернее время, соответствующее 22:00 по московскому времени. Этот старт положил начало глобальной волне электоральной активности, которая охватывает один за другим часовые пояса. Процесс голосования будет протекать последовательно, перемещаясь через континенты, пока последние бюллетени не будут отданы в Соединенных Штатах.

Избиратели в Калифорнии, Аризоне и Неваде станут последними, кто примет участие в этом политическом событии, их участки закроются утром 20 апреля. Всего за пределами Болгарии было организовано 493 избирательных участка, расположенных в 55 странах мира, что свидетельствует о широком охвате и значимости этих выборов для болгарской диаспоры. Наибольшее число участков сконцентрировано в Германии и Испании, где проживает значительная часть болгарских граждан, что подчеркивает важность этих стран для поддержания связи с родиной.

В самой Болгарии избирательный процесс начнется 19 апреля в 07:00, и гражданам будет предложено сделать свой выбор на более чем 12 тысячах избирательных участков. Для удобства избирателей будет доступно как электронное, так и традиционное бумажное голосование, предоставляя различные варианты для выражения своей воли.

Эти выборы обещают быть напряженными, поскольку за 240 мест в парламенте борются 24 политических объединения, выдвинувших 4 786 кандидатов. Конкуренция обещает быть острой, а предвыборная кампания, вероятно, насыщена дебатами и обещаниями.

Особое внимание привлекли заявления депутата Европарламента Валери Айер, которая выразила обеспокоенность лидерством кандидата в премьер-министры Болгарии Румена Радева в предвыборных опросах. Айер связала свои опасения с позицией Радева в отношении России и ее президента. По ее мнению, в условиях текущей геополитической напряженности такая позиция может способствовать формированию прокремлевского правительства, что, в свою очередь, может иметь далеко идущие последствия для европейской безопасности. Депутат Европарламента даже использовала метафору «троянский конь Путина» для описания потенциальных рисков, связанных с избранием Радева.

Эти высказывания подчеркивают международный интерес к результатам выборов в Болгарии и их возможное влияние на региональную и глобальную политику. Общественность внимательно следит за развитием событий, ожидая формирования нового правительства и определения дальнейшего курса страны.





Выборы В Болгарии Парламентские Выборы Голосование За Рубежом Румен Радев Геополитика

