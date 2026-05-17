Этот международный конкурс проходит в 70-й раз. Ближайший «Евровидение» - в 2026 году. Этому году было presented только 35 странами, и несколько отдельно взятых предоставляющих телевидение не включали в конкурс. Европейский вещательный союз принял решение допустить Израиль к участию. Испанский министр культуры Эрнест Уртасун осадил эту политику. Он пишет, что это проявление двойных стандартов.

Болгарская певица Dara одержала победу на международном конкурсе «Евровидение», набрав 516 баллов. Она выступила с композицией 'Bangaranga'. Болгария выиграла конкурс впервые. Несколько лет, с 2023 года, страна не участвовала в нём.

На втором месте с 343 баллами оказался Ноам Беттан из Израиля. Именно эта страна в 2026 году принимает «Евровидение». Конкурс проводится в 70-й раз. Беттан исполнил песню Michelle.

Третьей стала Александра Кэпитэнеску из Румынии. Артистка, получившая 296 баллов, представила композицию Choke Me. Ранее Нидерланды, Испания, Ирландия, Исландия и Словения отказались показывать «Евровидение-2026» на своих национальных телеканалах, присоединившись к ранее объявленному бойкоту конкурса. В этом году в мероприятии приняли участие всего 35 стран.

Кроме того, испанский министр культуры Эрнест Уртасун осудил решение Европейского вещательного союза (EBU) допустить Израиль к участию в конкурсе «Евровидение». Глава ведомства назвал подобный подход проявлением двойных стандартов





Muzyka Конкурссь Eurovision Israel Bogaria EBU

