Болгарская певица Dara одержала победу на международном конкурсе «Евровидение»

📆5/17/2026 12:13 AM
Этот международный конкурс проходит в 70-й раз. Ближайший «Евровидение» - в 2026 году. Этому году было presented только 35 странами, и несколько отдельно взятых предоставляющих телевидение не включали в конкурс. Европейский вещательный союз принял решение допустить Израиль к участию. Испанский министр культуры Эрнест Уртасун осадил эту политику. Он пишет, что это проявление двойных стандартов.

Болгарская певица Dara одержала победу на международном конкурсе «Евровидение», набрав 516 баллов. Она выступила с композицией 'Bangaranga'. Болгария выиграла конкурс впервые. Несколько лет, с 2023 года, страна не участвовала в нём.

На втором месте с 343 баллами оказался Ноам Беттан из Израиля. Именно эта страна в 2026 году принимает «Евровидение». Конкурс проводится в 70-й раз. Беттан исполнил песню Michelle.

Третьей стала Александра Кэпитэнеску из Румынии. Артистка, получившая 296 баллов, представила композицию Choke Me. Ранее Нидерланды, Испания, Ирландия, Исландия и Словения отказались показывать «Евровидение-2026» на своих национальных телеканалах, присоединившись к ранее объявленному бойкоту конкурса. В этом году в мероприятии приняли участие всего 35 стран.

Кроме того, испанский министр культуры Эрнест Уртасун осудил решение Европейского вещательного союза (EBU) допустить Израиль к участию в конкурсе «Евровидение». Глава ведомства назвал подобный подход проявлением двойных стандартов

Певица Dara из Болгарии неожиданно побеждает на конкурсе "Евровидение"Певица Dara из Болгарии неожиданно побеждает на конкурсе "Евровидение"Певица Dara из Болгарии с композицей "Bangaranga" неожиданно выиграла конкурс "Евровидение", который состоялся в ночь на воскресенье, 17 мая, в Вене. Она опередила главных фаворитов - финские музыканты, которые المصابят скрипачкой Линду Лампенвейсом и поп-певицей Пету Паркконена, и австралийский дуэт Дэлту Гудрем, став одной из самых трудных участников в истории конкурса. Участие Израиля в конкурсе привело к бойкоту пяти стран, в т.ч. Болгарии, поскольку этих странам не понравилось решение Израиля по отношению к сектору Газа. Израиль отвечал террористам ХАМАСу крупным количеством жертв среди мирного населения. Несмотря на интригующие события и неоднозначные настроения зрителей, публика тепло приветствовала представителя Израиля и он занял второе место в финале. Власти постарались не допустить массовых беспорядков, заявленная акция протеста против участия Израиля в конкурсе не собрала и тысячи человек.
