В Болгарии пройдут досрочные парламентские выборы, восьмые за последние пять лет, на фоне затяжного политического кризиса. Экс-президент Румен Радев, выступающий за нормализацию отношений с Россией и против военной помощи Украине, имеет высокие шансы возглавить правительство. Анализируются расклады сил, потенциальные последствия для ЕС и возможность появления в Евросоюзе фигуры, подобной Виктору Орбану.

19 апреля в Болгарии состоятся досрочные парламентские выборы , восьмые по счету за последние пять лет, что свидетельствует о глубоком и затяжном политическом кризисе в стране. Нынешние выборы предоставляют Болгарии реальный шанс выйти из этого тупика.

Ключевой фигурой на политической арене страны становится бывший президент Румен Радев, чья предвыборная риторика ориентирована на нормализацию отношений с Российской Федерацией и выступает категорически против предоставления военной помощи Украине. Его потенциальный успех на выборах, требующий поддержки хотя бы одной из партий, может привести к формированию устойчивого парламентского большинства и, как следствие, к его назначению на пост главы правительства. Международное сообщество, в частности Европейский союз, с тревогой наблюдает за возможным развитием событий, опасаясь появления в ЕС нового лидера с позицией, схожей с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Этот материал анализирует текущую политическую ситуацию в Болгарии, расклады сил перед выборами и потенциальные последствия для европейской политики. Предшествующие события, приведшие к нынешним выборам, ярко иллюстрируют беспрецедентную нестабильность болгарской политической системы, начавшуюся в 2021 году. Именно тогда череда масштабных антикоррупционных протестов вынудила уйти в отставку Бойко Борисова, который на протяжении 12 лет с перерывами возглавлял болгарское правительство. С тех пор политический ландшафт страны претерпел значительные изменения: появилось множество новых, небольших партий, объединенных общим требованием перемен. Однако, такое дробление политического поля оказалось непреодолимым препятствием для формирования стабильного парламентского большинства и, как следствие, для создания правительства, пользующегося широкой общественной поддержкой. За последние пять лет Болгария пережила семь парламентских выборов и сменила семь премьер-министров, что лишь усугубило ощущение перманентного кризиса. В этих условиях единственным по-настоящему устойчивым политическим институтом в стране оставался институт президентской власти. В 2017 году пост президента занял Румен Радев, бывший военный летчик и экс-командующий ВВС Болгарии, выдвинутый социалистическими партиями. Его полномочия были продлены в 2021 году, когда он был избран на новый пятилетний срок. Несмотря на то, что по конституции президент Болгарии наделен в основном церемониальными функциями, а реальная власть сосредоточена в руках премьер-министра, Радеву удалось заручиться значительным политическим влиянием. Его популярность росла благодаря активной поддержке уличных протестов, где он позиционировал себя как непримиримый борец с коррупцией, олигархическими схемами и «мафией» в государственных структурах. К концу 2025 года Радев стал одним из немногих политиков в Болгарии, сохранивших высокий уровень доверия населения. В конце 2025 года в стране вновь вспыхнули массовые протесты, на этот раз направленные против повышения налогов и обвинений в коррупции в адрес правительства Розена Желязкова. Радев вновь выразил солидарность с протестующими и потребовал отставки правительства, что вскоре и произошло. Президент последовательно передал мандат на формирование нового правительства трем проевропейским партиям, но ни одна из них не смогла справиться с этой задачей. В этот критический момент Радев предпринял неожиданный и смелый политический ход: он подал в отставку с поста президента, передав свои полномочия вице-президенту Илияне Йотова. Йотова незамедлительно объявила о проведении внеочередных парламентских выборов, а Радев заявил о своем намерении участвовать в них, основав коалицию «Прогрессивная Болгария» (ПБ) с участием социалистических партий. Эта коалиция, опираясь на личную популярность Радева, сразу же вышла на лидирующие позиции в предвыборных опросах общественного мнения, что свидетельствует о его значительном влиянии на электоральные настроения. Особое беспокойство в Европейском союзе вызывает возможное усиление позиций Румена Радева, который, по мнению многих, может стать новым «возмутителем спокойствия» в европейской политике, подобно венгерскому премьер-министру Виктору Орбану. Радев придерживается умеренно пророссийской позиции и выступает против дальнейшего оказания военной помощи Украине. Опираясь на свой военный опыт, он неоднократно заявлял о необходимости скорейшего заключения мира между Киевом и Москвой, настаивая на прекращении украинского сопротивления. Более того, Радев выступает за смягчение экономических санкций, введенных против России, и за возобновление поставок нефти, от которых Болгария в прошлом была в значительной степени зависима. При этом, стремясь привлечь как можно более широкий круг избирателей, бывший президент избегает резких заявлений по большинству других внешнеполитических и внутриевропейских вопросов. Главными оппонентами Радева на предстоящих выборах являются проевропейские и антироссийские партии. В предыдущем составе парламента к ним относились три основные политические силы: консервативная коалиция «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) в союзе с «Союзом демократических сил» (СДС), либеральный альянс «Продолжаем перемены» (ПП) и «Демократическая Болгария» (ДБ), а также «Альянс за права и свободы» (АПС), представляющий интересы турецкого меньшинства. В прежнем парламенте им не хватало всего четырех голосов для формирования устойчивого большинства. Помимо этого, в болгарском парламенте представлено еще пять партий, чья позиция по отношению к России характеризуется как положительная, а к Европейскому союзу — как скептическая. Наиболее радикальным представителем этой группы считается партия «Возрождение», которая поддерживает тесные связи с немецкой «Альтернативой для Германии». К этой же идеологической нише относятся и правые партии «Величие», «Мораль, единство, честь» (МЕЧ) и «Есть такой народ» (ИТН), чья риторика основана на принципах болгарского национализма. Коалиция «БСП — объединенные левые» (БСП-ОЛ), занимающая наиболее левые позиции в парламенте, также придерживается пророссийской и националистической ориентации, что делает политический ландшафт Болгарии еще более многогранным и предсказуемо напряженным





