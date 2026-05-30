В субботу Минобороны РФ сообщило о том, что бойцы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили разветвленную систему подземных укреплений противника в Запорожской области. Также российские военные выявили активность ВСУ в районе лесопосадок на ореховском направлении с помощью БПЛА.

Бойцы "Днепра" уничтожили сеть "кротовых нор" ВСУ в Запорожской области, ударив по ним термобарическими боеприпасами. Минобороны РФ сообщило об этом в субботу. Штурмовые группы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии группировки войск "Днепр" вскрыли и уничтожили разветвленную систему подземных укреплений противника.

Активность ВСУ в районе лесопосадок на ореховском направлении российские военные выявили с помощью БПЛА. противник использует "кротовую тактику" - сеть замаскированных туннелей, через которых резервные группы ВСУ имеют возможность скрытно маневрировать и внезапно появляться в тылу наступающих штурмовиков РФ. Выкурить украинских боевиков из укреплений, которые также называют "лисьими норами", было решено с помощью термобарических боеприпасов. Десантники скрытно подобрались к входам в "норы" и установили в их вентиляционные отверстия и устья накладные инженерные заряды. Мощная серия взрывов полностью обрушила внутренние галереи.

Бойцы ВС РФ также перехватили переговоры командиров ВСУ, которые обсуждали провал обороны одного из опорных пунктов и серьезные потери среди личного состава





