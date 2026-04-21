Боевая ничья в Москве: ЦСКА и Ростов не выявили победителя в упорном противостоянии

Боевая ничья в Москве: ЦСКА и Ростов не выявили победителя в упорном противостоянии
📆4/21/2026 8:18 PM
Подробный обзор матча РПЛ между ЦСКА и Ростовом, завершившегося ничьей 1:1, анализ тактических ошибок хозяев и уверенной игры гостей в обороне.

Матч между ЦСКА и Ростов ом в рамках РПЛ завершился ничейным результатом, который вряд ли можно назвать успехом для армейского клуба. Впервые с 14 марта в стартовый состав ЦСКА вернулся Жоао Виктор, а Дмитрий Баринов занял привычную позицию в центре поля. Эти перестановки стали вынужденной мерой из-за дисквалификации Кисляка. Главный тренер ЦСКА принял стратегическое решение использовать двух нападающих, Гонду и Мусаева, рассчитывая на уязвимость ростов чан при обороне против фланговых кроссов.

Швейцарский специалист планировал надавить на это слабое место, однако на практике план работал с огромным трудом. Армейцам катастрофически не хватало командной скорости при развитии атак, из-за чего форварды не получали мяч в оптимальных позициях. Мойзес активно подключался к атакам по левому флангу, вынуждая Роналдо опускаться в линию защиты, что помогло создать первые моменты лишь на 18-й минуте. Тем не менее, плотная оборона Ростова сработала эффективно, ограничив хозяев до минимума по показателю xG в первом тайме. Второй тайм начался с кадровых изменений: вместо Козлова на поле вышел бразилец Кармо, который заметно добавил динамики и остроты в игру ЦСКА. Армейцы стали быстрее двигать мяч, что привело к серии опасных моментов у ворот гостей. Даниил Круговой опасно пробил из выгодной позиции, а вскоре Тамерлан Мусаев смог реализовать задумку тренера, эффектно замкнув подачу с фланга головой. Однако развить успех хозяевам помешала вынужденная пауза, связанная с травмой голкипера гостей Ханкича. Замена вратаря на Одоевского позволила Ростову перевести дух и выстроить более надежные редуты. В концовке встречи ЦСКА доминировал, владея мячом до 80 процентов времени, но остроты в завершающей стадии явно не хватало. Более того, на 80-й минуте гости могли вырвать победу после изящной комбинации Байрамяна, Ланговича и Сулейманова, но Тороп совершил выдающийся сейв, сохранив ничью. Финальный отрезок игры прошел под знаком эмоционального напряжения. Дмитрий Баринов вступил в серию словесных перепалок с партнерами, в частности, резко отреагировав на претензии Кругового, в то время как другие лидеры армейцев выглядели менее заряженными. Ростовчане грамотно затягивали время, сбивая темп игры, а судья Абросимов добавил к основному времени восемь минут. Несмотря на финальный штурм и обилие навесов в штрафную площадь, ЦСКА так и не сумел вырвать победу. Итоговая статистика матча, включая равенство по ударам и практически идентичные показатели xG, подтверждает закономерность ничейного результата. Команда Челестини не показала достаточной вариативности в атаке, чтобы вскрыть дисциплинированную оборону Ростова, которая, несмотря на кадровые потери, сумела выстоять в Москве и увезти домой один турнирный балл

РПЛ ЦСКА Ростов Футбол Чемпионат России

 

