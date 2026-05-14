Head Topics

Богомаз подал в отставку с поста губернатора Брянской области по собственному желанию

Politics News

Богомаз подал в отставку с поста губернатора Брянской области по собственному желанию
БогомазОтставкаГубернатор
📆5/14/2026 3:28 PM
📰Vedomosti
55 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 46% · Publisher: 51%

Заместитель полпреда президента в ЦФО Алексей Еремин сообщил, что губернатор Брянской области Богомаз подал в отставку с поста губернатора по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора региона был назначен бывший председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук.

Это сообщение было предоставлено заместителем полпреда президента в ЦФО Алексеем Ереминым на церемонии представления врио губернатор а региона Егора Ковальчука. Алексей Еремин также сообщил, что Богомаз подал в отставку с поста губернатор а Брянской области по собственному желанию .

Временно исполняющим обязанности губернатора региона был назначен бывший председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук. 14 мая Богомаз опубликовал прощальное обращение к жителям Брянской области, в котором поблагодарил президента Владимира Путина за доверие и жителей региона за поддержку.

"Наша с вами совместная работа помогла вывести регион в лидеры по многим ключевым направлениям, реализовать множество важных для жителей проектов", - написал он в Telegram. В сентябре 2014 г. Путин назначил Богомаза временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области после отставки Николая Денина. В 2015 г. он победил на выборах и официально возглавил регион.

В 2020 г. Богомаз был переизбран на второй срок. В 2021 г. политик отказался от мандата депутата Госдумы, чтобы продолжить работу в Брянской области. В 2025 г. он вновь переизбрался на пост губернатора.

Алексей Еремин также отметил, что бывшие губернаторы Брянской и Белгородских областей Богомаз и Гладков показали свою высокую эффективность при работе в регионах. Им "будут предложены варианты трудоустройства"

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vedomosti /  🏆 22. in RU

Богомаз Отставка Губернатор Брянская Область Егор Ковальчук По Собственному Желанию

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-14 18:27:58