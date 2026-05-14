Богомаз подал в отставку с поста губернатора Брянской области по собственному желанию

Заместитель полпреда президента в ЦФО Алексей Еремин сообщил, что губернатор Брянской области Богомаз подал в отставку с поста губернатора по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора региона был назначен бывший председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук.

14 мая Богомаз опубликовал прощальное обращение к жителям Брянской области, в котором поблагодарил президента Владимира Путина за доверие и жителей региона за поддержку.

"Наша с вами совместная работа помогла вывести регион в лидеры по многим ключевым направлениям, реализовать множество важных для жителей проектов", - написал он в Telegram. В сентябре 2014 г. Путин назначил Богомаза временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области после отставки Николая Денина. В 2015 г. он победил на выборах и официально возглавил регион.

В 2020 г. Богомаз был переизбран на второй срок. В 2021 г. политик отказался от мандата депутата Госдумы, чтобы продолжить работу в Брянской области. В 2025 г. он вновь переизбрался на пост губернатора.

Алексей Еремин также отметил, что бывшие губернаторы Брянской и Белгородских областей Богомаз и Гладков показали свою высокую эффективность при работе в регионах. Им "будут предложены варианты трудоустройства"





