Конгресс IBSF отказал российской сборной в допуске к отбору на Олимпиаду-2026. Украинская делегация выступила с критикой российской Федерации, Олимпийского комитета и спортсменов. Россия направит жалобу в суд.

Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) отказал российским спорт сменам в допуске к отбору на Олимпиаду-2026. 15-й пункт повестки дня конгресса был посвящен голосованию по допуску нейтральных спорт сменов из России. Украинская делегация выступила с презентацией, где жестко раскритиковала российскую федерацию, Олимпийский комитет России, министерство спорт а и самих спорт сменов.

В презентации фигурировали имена тренеров и спортсменов, многие из которых уже не работают и не тренируются. Подчеркивалась служба в армии спортсменов, их работа и лайки в соцсетях, а также проведение сборов в Крыму. Глава Федерации бобслея России Анатолий Пегов отметил, что в защиту российской сборной было заявлено, что если стратегия IBSF направлена на увеличение числа спортсменов в бобслее и скелетоне, то исключение россиян, занимающих второе место в мире по количеству спортсменов, нелогично. Предлагалось дать спортсменам право индивидуально заявляться на получение нейтрального статуса, а IBSF уже решать, кому его выдать. Однако большинством голосов допуск российских атлетов был отвергнут. «34 голоса были против нас, 9 за нас, 6 воздержалось», – сообщил Пегов. Он подчеркнул, что у стран, таких как Латвия, Канада, Германия, Норвегия, США, Австрия и Италия было по два голоса, в отличие от санного спорта, где у каждой страны по одному голосу. Анатолий Пегов высказал мнение, что решение было ожидаемым. «Мы были крайне удивлены тому, что Украине позволили делать презентацию, но так сегодня утром решил Исполком IBSF», – добавил он. Руководство международной федерации будет переизбираться в следующем году, и, по мнению Пегова, оно боится публично поддержать Россию, чтобы сохранить голоса избирателей. Кроме того, некоторые маленькие страны заинтересованы в отсутствии конкуренции и надеются получить квоты из-за отстранения российских спортсменов. Глава Федерации бобслея России выразил уверенность, что Россия докажет незаконность принятых решений в суде. «Мы старались объективно и спокойно доносить до всех нашу позицию о незаконности принятия таких решений – и письменно, и устно все объясняли. Но сейчас такая обстановка – особенно в Европе, когда никто не хочет думать о правах человека, об олимпийских ценностях. Завтра возвращаемся домой. Будем советоваться с руководством олимпийского комитета, с юристами – и принимать решения о дальнейших судебных разбирательствах. Потому что это неправильно позволять всему этому беззакодию управлять миром», – сказал Анатолий Пегов





sportsru / 🏆 7. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Бобслей Олимпиада-2026 Россия ИБСФ Украина Исключение Спорный Вопрос Судебные Разбирательства

Россия Последние новости, Россия Последние новости

Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей

Сантос восхитил Бразилию, а Сперцяна разнёс Роналду. Как выступили игроки РПЛ в сборных?Футболисты ЦСКА дебютировали за Россию, Кордоба попал на ЧМ-2026, а новичок «Спартака» принёс победу Гане!

Прочитайте больше »

Стало известно, разрешат ли российские флаги на отборочном турнире Олимпиады-2026ТАСС: российские флаги запретили на отборочном турнире Олимпиады-2026

Прочитайте больше »

Глава CBF о 0:1 с Боливией: «Бразилия играла против судей, полиции и болбоев. Это абсурд, такого отношения при игре на высоте 4000 метров не должно быть»Бразилия уступила Боливии на выезде в матче отбора ЧМ-2026 (0:1).

Прочитайте больше »

Зидан станет тренером сборной Франции. Намекают Анри и МбаппеДешам уйдет после ЧМ-2026.

Прочитайте больше »

Онана оттолкнул фаната, уходя с поля после 0:1 с Кабо-Верде. После этого во вратаря Камеруна и «МЮ» бросили бутылкуЕго сборная уступила Кабо-Верде на выезде со счетом 0:1 в отборе ЧМ-2026.

Прочитайте больше »

Мбаппе о Зидане и сборной Франции: «Никто ему не откажет – только он сам может это сделать. Он единственный в истории французского футбола, у кого есть все права»Напомним, Дидье Дешам покинет пост главного тренера национальной команды после ЧМ-2026.

Прочитайте больше »