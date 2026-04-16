Блокада портов Ирана: риск эскалации и экономический коллапс

Американская блокада иранских портов усугубляет экономические проблемы Тегерана, но может не привести к уступкам. Стратегия высокорискованна, способна нарушить мировые поставки нефти и спровоцировать новые атаки, при этом иранская экономика адаптировалась к санкциям, полагаясь на сухопутную торговлю и контрабанду.

Блокирование американскими военными кораблями портов Иран а, согласно публикации The New York Times, призвано усугубить экономические проблемы Тегерана. Однако, как отмечают эксперты, такой шаг может оказаться недостаточным для достижения главной цели — вынудить Иран пойти на уступки США . Военные корабли патрулируют воды в районе Ормузского пролива, создавая блокаду иран ских портов с целью лишить правительство главного источника доходов — экспорта нефти.

Эксперты, опрошенные изданием, называют эту стратегию высокорискованной. Блокада, несомненно, усилит и без того тяжелое экономическое положение Ирана и потенциально может подтолкнуть его к переговорам. Однако она также рискует дальнейшим нарушением поставок нефти из стран Залива, повышением цен на энергоносители и провоцированием Ирана на новые атаки против соседних государств. Нефть является критически важным ресурсом для иранской экономики. По данным иранских отчетов, в 2023 году на долю нефти приходилось более 40% общего экспорта страны. Основным покупателем иранской нефти является Китай, который, по данным Международного энергетического агентства, в 2024 году приобрел 90% экспортной иранской нефти. Эксперты выражают сомнения в том, что блокирование поставок заставит руководство Ирана пойти на уступки, которые удовлетворят требования Дональда Трампа. Эсфандьяр Батмангхелидж, генеральный директор исследовательской организации Bourse & Bazaar Foundation, считает, что во время военных действий целью Ирана является не максимизация экспортных доходов, а достижение минимального уровня экспортной выручки, необходимого для поддержания экономики на плаву. Американская блокада также приведет к сокращению поставок товаров в страну. Годы санкций уже подорвали иранскую экономику, вызвав высокую безработицу, стремительную инфляцию и дефицит товаров. Обвал национальной валюты усугубил кризис, что привело к протестам в декабре 2025 года. Несмотря на это, в последние годы Ирану удавалось вести торговлю с более чем 170 странами. В апреле Таможенное управление Ирана сообщило, что несырьевая торговля страны за предыдущие 12 месяцев составила 109,6 млрд долларов. Импорт включал такие товары, как смартфоны, тракторы, автозапчасти, рис, сою и подсолнечное масло. За годы действия санкций иранская экономика продемонстрировала способность адаптироваться к ограничениям со стороны Запада. В стране было налажено производство широкого спектра товаров, включая автомобили, сталь, железо, электронику, фармацевтику и продукты питания. Однако, часть этих производственных мощностей была разрушена в результате американских и израильских бомбардировок за почти семь недель боевых действий, которые повредили заводы, транспортную инфраструктуру, электростанции и другие объекты. Кроме того, значительная часть внутреннего производства зависит от импортных материалов, оборудования и запасных частей, поставки которых могут быть остановлены американской блокадой. Иран имеет протяженную границу с семью странами, включая Пакистан, Афганистан, Ирак и Турцию, а также доступ к портам Каспийского моря. Часть иранского экспорта продовольствия и полезных ископаемых осуществляется по суше. Согласно данным таможни исламской республики, около трети несырьевой торговли страны приходится на воздушные и сухопутные пути. Эксперты отмечают, что контрабанда потребительских товаров и сырья также является распространенным явлением. В 2024 году пакистанские чиновники сообщали, что контрабандисты ежедневно переправляли через границу миллионы литров иранской нефти. Такая незаконная торговля, хотя и не пополняет государственную казну, обеспечивает приток важных товаров и валюты в страну. Бывший высокопоставленный американский дипломат Деннис Росс написал в социальных сетях, что блокада оказывает большее давление на Иран, а также «оказывает огромное давление на Китай, заставляя его воздействовать на Иран». Однако привлечение Китая может иметь и обратный эффект. Издание напоминает, что Пекин назвал блокаду иранских портов «опасной и безответственной». Неясно также, к чему может привести попытка Противники блокады также указывают на то, что, несмотря на перекрытие лишь иранских портов, а не всего пролива, суда в этом регионе не могут чувствовать себя в безопасности. Существует риск столкновения с подводными минами и вероятность партизанских атак с иранских малых катеров. Страховые взносы в связи с этим остаются высокими, увеличивая стоимость доставки. Батмангхелидж из Bourse & Bazaar Foundation резюмирует: нет сомнений, что американская блокада сделает Иран беднее. Однако, добавил он, «превращение Ирана в более бедную страну не обязательно делает его менее опасным»





