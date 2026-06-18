Блогеру Александре Митрошиной дали условный срок и конфисковали 115 миллионов рублей по делу об отмывании денег

Московский суд приговорил блогера Александру Митрошиную к трём годам условного лишения свободы, штрафу в 900 тысяч рублей и конфискации имущества на 115 миллионов рублей. Она обвиняется в легализации более 127 миллионов рублей. Блогер частично признала вину, указав на дробление бизнеса, и рассказала о покупке элитной квартиры в центре Москвы при налоговой задолженности. Её задержали в Сочи после возвращения из ОАЭ.

Москва , 18 июня - Суд в Москве вынес приговор известной блогер у Александре Митрошиной по делу об отмывании денежных средств. Ей назначено три года лишения свободы условно и штраф в размере 900 тысяч рублей.

Кроме того, суд постановил конфисковать у блогера имущество на общую сумму 115 миллионов рублей в пользу государства. Гособвинение просило назначить ей реальное лишение свободы сроком на три года в колонии общего режима и такой же штраф. Защита настаивала на оправдательном вердикте. По данным следствия, Митрошина легализовала более 127 миллионов рублей.

В марте 2025 года её задержали в аэропорту Сочи сразу после прилёта из Дубая и предъявили обвинение. В ходе судебного процесса блогер частично признала вину, не оспорив выводы налоговых органов о дроблении бизнеса. Следствие также установило, что в 2021 году, несмотря на задолженность перед налоговой, Митрошина приобрела элитную квартиру на Большой Дмитровке в центре Москвы. С марта 2022 года блогер проживала в ОАЭ и лишь незадолго до задержания впервые за три года вернулась в Россию





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