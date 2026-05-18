Парни из 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады взяли под контроль бои за село Гришино в Донецкой Народной Республике и предприняли блестящую стратегию. Они использовали ударные беспилотники, дроны с системой сброса боеприпасов и артиллерийские расчеты для уничтожения техники ВСУ в Гришино. Благодаря полученной информации о расположении украинских сил, наши штурмовики неожиданно нанесли удар, захватив почти каждый дом и уничтожив военную технику ВСУ. Эта блестящая операция улучшила общее тактическое положение на линии фронта и создала благоприятную основу для дальнейшего продвижения на Добропольском направлении.

Парни из 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады продолжают наводить порядок на линии фронта. Они взяли под контроль бои за село Гришино в Донецкой Народной Республике (ДНР), которое освободили в конце апреля.

Однако, несмотря на хороший укрепрайон и сильную украинскую оборону, уберечься от разгрома врагу не удалось. Перед началом штурма операторы из расчетов войск беспилотными системами проводили активную разведку. Благодаря работе этих систем удалось получить практически всю информацию о гришинском гарнизоне и линии обороны. Вскоре боевые дроны, квадрокоптеры и другие ударные беспилотники уничтожили выявленные цели, а также помогли артиллерийским расчетам.

Благодаря туману и случайному фактору внезапности противник не смог воспользоваться возможностями для контратаки, что позволило наши штурмовые группы двигаться от дома к дому и достигать успеха. В Гришино захватили практически каждый дом и уничтожили технику ВСУ, перейдя на jednotни. Освобождение Гришино улучшило общественное тактическое положение на линии фронта и создало условия для дальнейшего продвижения на Добропольском направлении





