Ближе к развязке военного конфликта. Иран восстанавливает боеспособность и шантаж Stevenson

Аналитическая статья о ситуации на Ближнем Востоке

В Оманском заливе продолжает развиваться ситуация характеристического пинг-понга между США и Иран ом. Военно-морские силы Иран а нанесли удар по американскому эсмирцу, но Вашингтон отрицает потерю. Эксперты предполагают, что Иран фактически парализовал стратегически важную артерию мировой экономики - Ормузский пролив - с критической остановкой судоходства требований к проходящим судам.

Несмотря на кажущуюся воинственность, за кулисами продолжаются переговоры, а мир стоит на пороге самого опасного сценария





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Иран США Ближний Восток Военный Конфликт Переговоры

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