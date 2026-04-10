Ближневосточный конфликт отвлекает от Украины: эксперт о влиянии на Киев, США и судьбе Нетаньяху

Политолог Кирилл Семенов анализирует влияние иранского конфликта на ситуацию на Украине, отношения США и Израиля, а также политическое будущее Биньямина Нетаньяху. Эксперт указывает на сокращение американской помощи Киеву, внутренние причины этого и возможные последствия для израильского премьера.

Москва, 10 апреля - АиФ-Москва. Военный конфликт на Ближнем Востоке переключил фокус внимания мировых СМИ с украинского кризиса. Специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке, политолог Кирилл Семенов, в интервью aif.ru проанализировал, как ситуация в Иран е может повлиять на положение киев ского режима, взаимоотношения США и Израиля, а также на политическую перспективу израиль ского премьер-министра Биньямина Нетаньяху .

Эксперт указывает на ключевую проблему для Киева – ограниченность ресурсов США, однако подчеркивает значительную ориентацию Зеленского на европейские страны. Семенов отмечает, что основные поставки помощи поступают из Европы, а не из Соединенных Штатов. Он предполагает, что развитие событий в Иране не окажет существенного влияния на расстановку сил в украинском конфликте.\Политолог также акцентирует внимание на внутренних причинах сокращения американской помощи, которые связаны с политикой Белого дома, а не только с ближневосточным противостоянием. Семенов полагает, что американская помощь, вероятно, полностью прекратится, однако это было частью изначальной стратегии Трампа. Связь этого с текущим конфликтом на Ближнем Востоке, по мнению эксперта, оценить сложно. Развитие отношений между Вашингтоном и Тель-Авивом уже претерпевает изменения в тональности. Семенов предполагает, что американская администрация готовит стратегию на случай неблагоприятного исхода войны с Ираном, намереваясь сделать израильского премьера «козлом отпущения». США публично заявляют о своей вовлеченности в войну с Ираном, чтобы в случае неудач переложить ответственность на Нетаньяху. По мнению Семенова, в настоящее время администрация США относится к Нетаньяху без особого энтузиазма. Министр иностранных дел Рубио прямо указывает на то, что США ввязались в войну ради Израиля, что, по мнению эксперта, поставит Нетаньяху в крайне невыгодное положение. Семенов подчеркивает, что несмотря на снижение личной поддержки Нетаньяху, стратегические связи между США и Израилем останутся неизменными. Это обусловлено законодательным закреплением стратегических отношений между странами. Он предсказывает уменьшение американской поддержки в будущих военных операциях Израиля, таких как в Ливане, но не прекращение помощи в целом.\Кирилл Семенов также предполагает, что завершение военных действий против Ирана может привести не только к отставке, но и к реальному тюремному заключению Нетаньяху. Премьер-министр Израиля фигурирует в громких коррупционных делах, что ставит под угрозу его политическое будущее. Семенов прогнозирует, что Нетаньяху попытаются сместить с занимаемой должности и заменить его более управляемым политиком. По его мнению, Нетаньяху грозит серьезный срок, и поэтому он не уходит со своего поста, даже несмотря на риски. Семенов объясняет это тем, что пока продолжается война, Нетаньяху остается у власти. Но в конечном итоге, по мнению эксперта, его сместят. Напомним, что 12 апреля в Иерусалимском окружном суде ожидается возобновление судебного процесса по делу Нетаньяху. Премьер-министр Израиля обвиняется по трем эпизодам: получение дорогих подарков на сумму более 700 тысяч шекелей, мошенничество в сделках с медиаактивами в обмен на позитивное освещение, а также получение взяток для лоббирования выгодных проектов для приближенных лиц





