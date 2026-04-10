В преддверии планируемых переговоров между Ираном и США в Пакистане ситуация на Ближнем Востоке накаляется. Стороны выдвигают условия, усиливаются разногласия по поводу Ливана, и под вопросом стоит судьба Ормузского пролива. Возможное участие Турции и Пакистана в процессе, а также опасения относительно Израиля усложняют и без того хрупкую ситуацию.

Внимание всего мира сейчас приковано к конфликту на Ближнем Востоке, а точнее к переговорам, которые, в случае успешного завершения, должны положить конец этому затяжному противостоянию. Делегации Иран а и Соединенных Штатов Америки, если все пойдет по плану, встретятся на нейтральной территории – в Пакистан е. Однако за сутки до этого события обе стороны посылают друг другу разнообразные сигналы, демонстрируя свои позиции и выдвигая условия.

Чем ближе дата начала переговоров, тем активнее стороны используют информационное поле, обнародуя свои требования и озвучивая опасения. Президент США Дональд Трамп в социальных сетях выразил свое пожелание, чтобы Иран прекратил взимать плату с танкеров за проход через Ормузский пролив и обеспечил свободное судоходство. В ответ из Тегерана поступают заявления от верховного лидера, подчеркивающие готовность перейти к новой фазе управления Ормузским проливом. Фактически Иран дает понять Трампу, что в случае провала переговоров пролив может быть перекрыт силовым методом, а решение о допуске судов будет по-прежнему приниматься в Тегеране. Кроме того, Иран намерен рассматривать плату за проход пролива как частичную компенсацию за ущерб, нанесенный его промышленности. Обстановка накаляется, и на горизонте переговоров маячит еще один камень преткновения – бомбардировки Израилем Ливана. В Бейруте продолжаются работы по расчистке завалов после мощных ударов, нанесенных в последние дни. Организация «Хезболла» отвечает ударами по северу Израиля. Под прицелом остаются территории Ливана, где, по данным разведки, находятся штаб-квартиры и пусковые установки «Хезболлы». Трамп в интервью телеканалу NBC сообщил: «С Нетаньяху все будет в порядке. Он будет вести себя более сдержанно. Но у него есть проблемы с «Хезболлой»». Из Тегерана вновь напоминают о своей позиции: «Для перемирия Иран рассматривает каждый фронт сопротивления как часть единого целого». В этот сложный вопрос – входит ли Ливан в сферу действия перемирия – вовлечен даже Пакистан, как организатор места проведения переговоров. В социальных сетях между представителями Пакистана и Израиля разгорелась перепалка. Пакистанская сторона заявила: «Пока в Исламабаде готовят мирные переговоры, в Ливане совершается геноцид. Израиль – это зло и проклятие для человечества». Израильская сторона ответила: «Это заявление недопустимо ни для одного правительства, особенно для того, которое претендует на роль нейтрального арбитра в деле мира». Накал страстей усиливается и благодаря другим ближневосточным игрокам. Министр иностранных дел Турции заявил: «В то время, когда перемирие вступило в силу, израильские атаки на Ливан уносят сотни жизней и ввергают регион в еще более глубокий гуманитарный кризис. Международное сообщество должно, наконец, осознать, что, пока не прекратится израильская экспансия, создать прочный мир на Ближнем Востоке будет невозможно». И Турция, и Пакистан выражают опасения, что в случае достижения договоренностей между американцами и иранцами, основным выгодоприобретателем станет Израиль, который, по их мнению, не будет связан никакими обязательствами и продолжит силовое доминирование в регионе.





