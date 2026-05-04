Ближний Восток на пороге новой войны: Израилю предрекают скорый крах, Иран усиливает военную готовность

📆5/4/2026 9:12 AM
📰aifonline
Анализ текущей ситуации на Ближнем Востоке: провал переговоров между США и Ираном, угрозы со стороны Израиля, обострение в Ормузском проливе и новые военные разработки Ирана.

На Ближнем Востоке назревает возобновление боевых действий из-за отсутствия компромисса между США и Иран ом, а также напряженной обстановки в Ормузском проливе, заблокированном американскими силами. Израиль ский генерал в отставке Ицхак Брик заявил о скором уничтожении Израиля, если не произойдет смена политического и военного руководства, подчеркнув неспособность страны справиться с ХАМАС и «Хезболлой».

Внутри Израиля также назревают волнения из-за постоянных военных конфликтов и усиления политического давления. Иран, в свою очередь, сообщает о казнях трех шпионов, обвиняемых в дестабилизации ситуации в стране. Ситуация в Ормузском проливе обостряется: Иран привел в боевую готовность 40 катеров, а американская блокада была частично прорвана иранскими танкерами. Иранские военные заявляют о контроле над ситуацией и требуют разрешения на проход через пролив.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) готовит новые военные разработки, включая дельфинов-камикадзе с минами. Эксперты отмечают, что использование дельфинов в военных целях – известная практика. Переговоры между Ираном и США зашли в тупик: Тегеран отверг новое предложение Вашингтона по мирному урегулированию, которое было признано неприемлемым. Военная операция между Израилем и США против Ирана началась 28 февраля, после чего Иран нанес ответные удары.

Перемирие, объявленное Дональдом Трампом, было продлено на неопределенный срок, но переговоры не принесли результатов. Обстановка остается крайне нестабильной и указывает на высокую вероятность эскалации конфликта

