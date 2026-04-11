Благодатный огонь доставлен в Москву накануне Пасхи

Москва , 11 апреля – АиФ- Москва . В Москву прибыла частица пасха льного Благодатного огня, чудесно сошедшего в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне великого православного праздника Пасхи. По традиции, святыню доставила делегация Фонда Андрея Первозванного. Самолет, перевозивший огонь, приземлился в аэропорту «Внуково-3». Встреча Благодатного огня в Москве – это всегда волнующее событие, символизирующее надежду, веру и духовное обновление для православных христиан.

Эта традиция бережно сохраняется из года в год, объединяя верующих в ожидании чуда. Доставка огня из Иерусалима в Россию является выражением глубокой связи между Русской Православной Церковью и Святой Землей, где зародилось христианство. После приземления Благодатный огонь будет доставлен в кафедральный храм Христа Спасителя, где в ночь с 11 на 12 апреля состоится торжественное патриаршее пасхальное богослужение. Именно здесь верующие смогут приобщиться к этому святому пламени, зажечь от него свечи и передать частичку Благодатного огня своим близким. Ожидается, что тысячи москвичей и гостей столицы примут участие в пасхальной службе, чтобы встретить самый главный христианский праздник. Благодатный огонь – это не просто религиозная реликвия, это символ веры, надежды и воскресения, который напоминает о победе жизни над смертью и о духовном возрождении.\В дальнейшем, частицы Благодатного огня будут переданы представителям епархий Русской Православной Церкви и в пятнадцать столичных храмов. Это позволит верующим по всей стране прикоснуться к этой святыне и ощутить благодать, исходящую от нее. Церемония передачи огня всегда сопровождается особым трепетом и благоговением, ведь Благодатный огонь считается одним из величайших чудес православного мира. Он сходит в Великую субботу, накануне Пасхи, и его появление трактуется как свидетельство Божьей благодати и знака милости к людям. Согласно преданиям, Благодатный огонь не обжигает в первые минуты, что подтверждает его божественное происхождение. Этот факт привлекает паломников со всего мира, стремящихся стать свидетелями этого чуда. По прибытии в Иерусалим, патриарх Иерусалимский, зажег от Благодатного огня свечи, которые затем раздал духовенству и верующим, присутствовавшим в храме Гроба Господня. Среди них традиционно была и делегация Фонда Андрея Первозванного. Эта организация играет важную роль в сохранении и распространении Благодатного огня, обеспечивая его доставку в Россию и другие страны.\Во главе делегации Фонда Андрея Первозванного находились председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла, митрополит Каширский Феогност (Гузиков). Их участие подчеркивает важность этого события для Русской Православной Церкви и для всех православных христиан. Доставка Благодатного огня в Москву – это не только религиозная традиция, но и символ единства, веры и надежды для миллионов людей. Она напоминает о вечных ценностях, о важности духовного развития и о победе добра над злом. Прибытие Благодатного огня – это предвестник праздника Пасхи, самого светлого и радостного дня в году для православных христиан. Весь православный мир готовится к празднованию Пасхи, и Благодатный огонь является одним из самых ярких символов этого великого события. Его появление вселяет надежду, укрепляет веру и напоминает о важности духовной жизни. Торжественные пасхальные богослужения с участием Благодатного огня будут проходить во многих храмах Москвы и других городов России, объединяя верующих в радости и благодати





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines