Благодатный огонь доставят в Москву: Фонд Андрея Первозванного продолжает традицию

В этом году, 11 апреля, делегация Фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь из Иерусалима в Москву. Традиция, берущая начало с 2003 года, вновь объединит православных верующих, даря надежду и свет. В программе – молитва на Святой Земле, доставка в десятки городов России и трансляции на федеральных каналах.

Москва , 9 апреля - АиФ- Москва . В этом году, 11 апреля, делегация Фонда Андрея Первозванного вновь осуществит доставку Благодатного огня из иерусалим ского Храма Воскресения Христова в Москву. Эта традиция, уходящая корнями в глубь веков, является одним из самых значимых событий в православном мире, символизирующим чудо воскресения Христова и дарящим верующим надежду и свет.

Фонд Андрея Первозванного уже многие годы бережно хранит эту традицию, организуя доставку Благодатного огня в Россию, что позволяет миллионам православных верующих приобщиться к этому священному символу. В преддверии Великой Субботы, 10 апреля, делегация примет участие в особой молитве о мире на Святой Земле, которую возглавляет Патриарх Иерусалимский Феофил III. Фонд работает в тесном взаимодействии с профильными ведомствами Государства Израиль и Иерусалимским Патриархатом, обеспечивая безопасность и соблюдение всех необходимых формальностей в соответствии с решениями официальных властей и благословением Патриарха. В условиях современной геополитической обстановки, это особенно важно для сохранения традиций и укрепления духовных связей. Доставка Благодатного огня осуществляется при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании и госкорпорации Роскосмос, самолетом «Валентина Терешкова», что подчеркивает значимость этого события для России. В аэропорту Внуково вечером 11 апреля представители различных епархий смогут принять Благодатный огонь для дальнейшего распространения по всей стране. Широких праздничных мероприятий, посвященных встрече Благодатного огня, в этом году не планируется, что связано с особенностями текущей обстановки, но это нисколько не умаляет значимости самого события и радости верующих. В рамках празднования Пасхи Благодатный огонь будет передан в Храм Христа Спасителя, где состоится Патриаршее пасхальное богослужение. Кроме того, лампады с Благодатным огнем будут доставлены в 15 московских храмов, список которых опубликован на сайте Фонда Андрея Первозванного. В течение Светлой Седмицы все желающие смогут прийти в эти храмы и возжечь свои лампады от Благодатного огня, получив таким образом частичку этого благодатного света. Благодатный огонь, символизирующий надежду и воскресение, станет доступен верующим в десятках городов России, что позволит многим людям прикоснуться к этому великому чуду. В частности, планируется доставка Благодатного огня в Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владивосток, Волгоград, Вологду, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калугу, Киров, Красноярск, Краснодар, Кемерово, Курган, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Орел, Петропавловск-Камчатский, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самару, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Салехард, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Тулу, Ульяновск, Уфу, Хабаровск, Читу, Челябинск, Чебоксары, Якутск, Ярославль и другие города. Такое широкое распространение Благодатного огня свидетельствует о его огромном значении для верующих по всей стране. Трансляцию церемонии схождения Благодатного огня из Храма Воскресения Христова будут вести три федеральных телеканала: НТВ, Первый канал и Россия 1, что позволит миллионам телезрителей стать свидетелями этого чуда. Фонд Андрея Первозванного осуществляет доставку Благодатного огня в Россию с 2003 года, сделав это событие важной частью духовной жизни многих людей. Благодаря этой традиции, верующие получают возможность принести в свои дома частичку света и радости в пасхальные дни, создавая атмосферу праздника и единения. Список московских храмов, в которых можно будет получить Благодатный огонь, будет опубликован на сайте Фонда Андрея Первозванного, чтобы каждый желающий мог узнать, где и когда это можно будет сделать. Фонд Андрея Первозванного продолжает свою важную миссию, даря верующим надежду и свет в эти светлые дни





