Телеканалы RT и RUTV, продюсерская компания Navka Show и благотворительная организация подготовили благотворительный вечер на Навка Арене, посвящённый семьям участников специальной военной операции, детям-сиротам и силовикам на реабилитации. Центральным элементом программы станет ледовый спектакль «Дневник памяти», в котором олимпийские чемпионы расскажут языком танца о верности и единстве народа.

Телеканалы RT и РУ. ТВ вместе с продюсерской компанией Navka Show подготовили благотворительный вечер на Навка Арене, посвящённый семьям участников специальной военной операции, детям-сиротам и силовикам на реабилитации.

Событие состоится 22 июня. Идейными вдохновителями масштабной акции стали главный редактор RT Маргарита Симоньян, певица, актриса и телеведущая Елена Север и олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Гостей ждут выступления российских артистов и показы документальных лент фестиваля RT. Док: Время наших героев.

Центральным элементом программы станет ледовый спектакль «Дневник памяти», в котором олимпийские чемпионы расскажут языком танца о верности и единстве народа. Организаторы подчеркивают, что подобные проекты помогают передавать живую память подрастающему поколению. Телеканал РУ. ТВ входит в «Русскую Медиагруппу», для которой эта инициатива стала частью серьёзной работы по поддержке бойцов и сохранению исторической правды.

Информационным партнёром мероприятия выступило «Русское Радио». Кто-то писал, что я дура": Чикунова — о пропуске Игр в Париже, рекорде мира, падении с лестницы и плаще «курьера» Расставляя правильные акценты: власти Крыма сообщили о планах по переименованию улиц с неоднозначными названиям





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