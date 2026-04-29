Битва видеотренеров: Как видеоаналитика влияет на исход матчей КХЛ

Анализ роли видеотренеров в плей-офф КХЛ, их влияния на принятие решений и современные тенденции в использовании видеоаналитики в хоккее.

В третьем матче полуфинала плей-офф КХЛ « Авангард » одержал волевую победу над « Локомотив ом», продемонстрировав не только мастерство на льду, но и важность работы видеотренеров. Омичи дважды вели в счете, но ярославцы сумели сравнять, воспользовавшись неудачным тренерским запросом « Авангард а», который привел к двойному меньшинству.

Этот эпизод, хоть и не стал решающим фактором поражения, дал «Локомотиву» необходимый импульс. Однако, акцент только на этом моменте несправедлив, учитывая огромный объем работы, выполняемой омскими специалистами по видеоаналитике. В современном хоккее роль видеотренеров вышла на первый план, особенно ярко это проявилось в текущем плей-офф. Работники «Ак Барса» Кирилл Горнов и Дмитрий Полянчиков уже отменили несколько ключевых шайб, повлияв на исход серий.

Их работа привлекла внимание даже Андрея Разина, чьи комментарии о видеотренерах вызвали резонанс. Яков Палей, специалист по видеоаналитике, стал заметной фигурой в финале-2024, отменив гол «Локомотива» из-за паса рукой. В ярославской серии он также вмешался в эпизоде с положением вне игры. Разин подчеркивал важность налаженной связи между скамейкой запасных и видеотренерами, отмечая, что в «Авангарде» эта система работает безупречно, в отличие от некоторых других клубов.

Хоккей в этом плане значительно отличается от футбола и баскетбола, где системы VAR и тренерских запросов имеют свои особенности и недостатки. В хоккее неудачный запрос влечет за собой удаление, что создает дополнительное давление на тренеров и специалистов по видеоаналитике. Скорость игры и необходимость принятия решений за короткий промежуток времени требуют от видеотренеров не только усидчивости и наблюдательности, но и эмоциональной стабильности, быстрой реакции и глубокого понимания игры.

Они просматривают огромное количество видео, готовят нарезки и клипы, анализируют действия соперников и помогают тренерам принимать обоснованные решения. Статистика показывает, что успешность блокировки вратаря составляет около 56%, что свидетельствует о субъективности этого решения. Видеотренеры часто предвидят отмену голов, основываясь на анализе видео, и стараются быть на шаг впереди судей. Они рассматривают судей как еще одну команду на льду и погружаются в процесс игры, чтобы выявлять спорные моменты.

В Америке это вызывает недовольство у болельщиков, так как голы отменяются из-за миллиметровых офсайдов, произошедших задолго до взятия ворот. Однако, это является неотъемлемой частью современного хоккея, который, вероятно, будет следовать пути других видов спорта, внедряя все больше технологий для определения спорных моментов





