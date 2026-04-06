Битва за выживание в РПЛ: Кто покинет лигу и попадет в стыковые матчи в сезоне 2025/2026?

Анализ борьбы за выживание в Российской Премьер-Лиге в сезоне 2025/2026. Обзор команд, находящихся в зоне риска, и их шансы на сохранение прописки в элите российского футбола. Обсуждение причин неудач и факторов, влияющих на исход борьбы.

Кто покинет РПЛ в сезоне 2025/2026 и попадет в стыковые матчи , вопрос, который традиционно интригует болельщиков. За последние два с половиной года лига подарила немало захватывающих сюжетов, и борьба за выживание в нижней части таблицы стала одним из главных источников интереса. Если раньше было относительно легко предугадать аутсайдеров, то сейчас ситуация стала гораздо более непредсказуемой. « Сочи », судя по всему, уже одной ногой в зоне вылет а, хотя математически это ещё не подтверждено.

Игорь Осинькин, скорее всего, покинет пост главного тренера, не сумев построить конкурентоспособную команду. Борьба за выживание разворачивается между командами, занимающими места с 10-го по 15-е, где разрыв между ними измеряется всего несколькими очками. «Оренбург», «Пари НН», «Крылья Советов», «Ростов», «Динамо» Махачкала и «Акрон» – все они имеют свои аргументы, почему болельщикам стоит переживать за их судьбу. Кто-то делает ставку на молодого тренера, кто-то на молодых игроков, а кто-то борется с финансовыми трудностями. \В предыдущих сезонах борьба за выживание также была напряжённой. В прошлом году, например, два явных аутсайдера – «Факел» и «Оренбург» – несмотря на свои трудности, демонстрировали желание бороться. Группа команд выше, включая «Пари НН», «Ахмат», «Химки», «Крылья Советов», махачкалинское «Динамо» и «Акрон», также находилась в плотной борьбе, что добавляло интриги. Интересно отметить, что «Химки», столкнувшись с финансовыми проблемами, всё же избежали стыковых матчей, показав, что не только зарплата определяет игру. Важную роль играет перспектива и вера в успех. Случались ситуации, когда клубы, не подтвердившие финансирование, испытывали трудности, что вынуждало РФС принимать меры, например, в отношении «Пари НН» и «Оренбурга». \В текущем сезоне, в отличие от прошлого, только «Сочи» выглядит безнадёжно, что связано с неудачным подбором состава и тренера. Однако в прошлом сезоне, несмотря на неудачные результаты, команда продемонстрировала способность к борьбе, когда, занимая последнее место, не проигрывала в течение шести туров. Ситуация в нижней части таблицы по-прежнему остается напряжённой, и команды, борющиеся за выживание, будут прилагать все усилия, чтобы сохранить место в РПЛ. Борьба за выживание – это всегда драматизм, неожиданные повороты и настоящая проверка характера для команд. В конечном итоге, всё будет зависеть от многих факторов: от мастерства игроков, от тактических решений тренеров, от удачи и, конечно же, от воли к победе. Игроки, у которых истекают контракты, также будут играть свою роль в этой захватывающей борьбе. Исход сезона покажет, кто окажется достаточно сильным, чтобы выжить в этой нелёгкой борьбе





