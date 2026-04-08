Битва в Санкт-Петербурге: «Спартак» и «Зенит» выявляли победителя в серии пенальти

Напряжённый матч между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге завершился драматичной серией пенальти, в которой «Зенит» одержал победу. Игра изобиловала тактическими решениями, спорными эпизодами и яркими сейвами вратарей.

Сегодня Карседо, как и в недавнем матче этих команд в чемпионате, применил тактику игры без классического нападающего. По сравнению с предыдущим туром РПЛ , в стартовом составе произошла лишь одна замена – Гарсия уступил место Маркиньосу. В оборонительных действиях впереди, как правило, оставался Барко. Когда « Спартак » владел мячом, любой игрок группы атаки мог оказаться на острие атаки, включая защитника Денисова.

Испанский тренер прибегает к тактическому приёму с рывками правого защитника, который может превращаться в полузащитника или даже форварда в зависимости от ситуации. Именно Денисов на седьмой минуте нанёс первый удар по воротам, но не смог реализовать голевой момент, отправив мяч мимо цели из выгодной позиции. \Первые минуты матча проходили преимущественно на половине поля «Зенита». Петербургская команда стремилась создавать и использовать свободное пространство, в то время как красно-белые предпочитали прессинговать и контролировать мяч за счёт превосходства в количестве полузащитников. В отличие от Карседо, тренер «Зенита» провёл серьёзную ротацию состава после предыдущего тура РПЛ, заменив восемь игроков. Шанс получил Дуран, на которого, казалось, уже перестали рассчитывать. Однако мяч редко доходил до колумбийского нападающего. Джон совершил несколько жёстких фолов, за которые вполне мог получить жёлтую карточку. Только в середине первого тайма «Зенит» нанёс первый удар по воротам «Спартака». Вендел пробил из позиции, откуда обычно подают угловые, но Максименко сумел отразить удар. Далее игра стала напоминать борьбу двух сумоистов – внутреннее напряжение было огромным, но зрелищности матчу не хватало. На Солари снова «нашло» в Санкт-Петербурге: аргентинский футболист получил жёлтую карточку без видимой причины и стал аплодировать судье, после чего едва не вступил в конфликт с Умяровым, предъявлявшим ему претензии. Самый спорный эпизод произошёл перед перерывом. Луис Энрике, находясь в своей штрафной, потерял контроль над руками и ударил по лицу Барко. Рефери Чистяков не зафиксировал нарушение, но благодаря VAR ошибку удалось исправить, и был назначен пенальти. Однако Эсекьель крайне неудачно исполнил 11-метровый, просто покатив мяч по центру ворот. Латышонок, ожидая удар с паузой, остался на месте и сумел остановить мяч ногой. Этот лёгкий, казалось бы, момент оказался самым сложным для голкипера «Зенита» за первые 45 минут. \В перерыве Карседо заменил Солари на Дмитриева. Любопытно, что в результате перестановок на правый фланг атаки переместился Маркиньос. Вскоре два вингера организовали опасную атаку. Дмитриев отдал пас в штрафную на бразильца, а Маркиньос, находясь спиной к воротам и почувствовав контакт с Алипом, упал в надежде на пенальти. Оказавшись в непривычной роли центрфорварда, он попытался симулировать нарушение. В этот отрезок игры Денисов едва не получил удаление за два предупреждения после фола на Мостовом. Эксперт Игорь Федотов поддержал решение судьи, посчитав, что для второй жёлтой карточки было недостаточно оснований. В матче практически отсутствовали голевые моменты. По истечении часа игры Семак заменил Дурана, который, вероятно, потерял мотивацию. На поле вышли Соболев и Глушенков. После замен «Зенита» атакующая активность «Спартака» возросла. За четверть часа до конца матча Маркиньос, воспользовавшись ошибкой хозяев при создании офсайда, вырвался один на один с вратарём, но его удар получился слабым, и он снова упал в штрафной. Назначения пенальти не последовало. Лишь на 86-й минуте у «Спартака» появился номинальный нападающий – Угальде. Перед этим «Зенит» упустил свой лучший шанс в матче. Кондаков вышел один на один с голкипером, но Максименко совершил невероятный сейв. После этого Максименко уступил место Помазуну – Карседо решил выпустить запасного вратаря на серию пенальти. Первые четыре удара были реализованы, хотя Соболев едва не огорчил свою бывшую команду, пробив от перекладины. Мостовой не реализовал свой удар, но Латышонок продолжал тащить пенальти! В итоге, голкипер «Зенита» отразил четвертый удар «Спартака», на этот раз от Угальде, и серия пенальти затянулась





championat / 🏆 29. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Зенит Спартак РПЛ Футбол Пенальти Максименко Латышонок

United States Latest News, United States Headlines