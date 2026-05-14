Битва титанов МХЛ: «Локо» и «Спартак» сразятся за Кубок Харламова

Подробный разбор финальной серии плей-офф сезона 2025/2026 между ярославским «Локо» и московским МХК «Спартак»: статистика, ключевые игроки и история противостояния.

Финальная серия плей-офф сезона 2025/2026 в рамках молодежной хоккей ной лиги OLIMPBET МХЛ обещает стать одним из самых захватывающих событий в истории этого турнира. В решающем противостоянии за престижный Кубок Харламова сойдутся две мощнейшие силы российского молодежного хоккея: трехкратный чемпион из Ярославля — клуб « Локо » и двукратный, а также действующий обладатель трофея, московский МХК « Спартак ».

Обе команды подошли к финалу в отличной форме, продемонстрировав разные, но одинаково эффективные пути к вершине плей-офф. Этот поединок станет не просто борьбой за титул, но и настоящим испытанием мастерства, воли и тактической выучки молодых атлетов. Путь ярославского «Локо» к финальной серии был практически безупречным и отмечен тотальным доминированием над соперниками. Заняв первое место в «Золотом» дивизионе Западной конференции с внушительным результатом в 105 очков за 60 встреч, команда Олега Таубера подтвердила статус главного фаворита.

Первые два раунда плей-офф превратились для ярославцев в настоящий парад силы: они буквально стерли с лица земли МХК «Динамо СПб» и «Динамо-Шинник» из Бобруйска, выиграв обе серии со счетом 3-0. Лишь в полуфинале против «Чайки» команда впервые споткнулась, но даже это не помешало им закрыть серию со счетом 4-2. Особое внимание стоит уделить индивидуальным достижениям игроков. 17-летний Матвей Котков стал настоящим мотором атаки, набрав 12 очков, в то время как Кирилл Емельянов продемонстрировал феноменальную полезность с показателем +10.

Несокрушимой стеной в воротах выступил Степан Сафонов, который отразил более 93 процентов бросков, став ключевым фактором стабильности команды. Московский МХК «Спартак», в свою очередь, прошел куда более тернистый путь, который можно назвать настоящей проверкой на прочность. Действующий чемпион боролся за позицию в дивизионе до последних минут, в итоге сумев запрыгнуть на третье место, обойдя армейские коллективы. В плей-офф красно-белые уверенно справились с «Академией Михайлова» и «Красной Армией», но настоящий триллер развернулся в полуфинале против екатеринбургского «Авто».

Серия затянулась до седьмого матча, который стал эталоном драматизма: проигрывая 0:3 в начале игры, «Спартак» проявил невероятный характер и вырвал победу за две минуты до финальной сирены. Лидером команды стал Данила Сысоев, признанный лучшим бомбардиром и снайпером плей-офф сезона с 16 очками в 15 матчах. Также огромный вклад внесли Максим Филимонов и Евгений Якунин, а в воротах, после травмы основного голкипера, блестяще проявил себя 17-летний Юрий Иванов.

Если взглянуть на историю противостояния этих двух клубов, то преимущество на стороне ярославцев выглядит подавляющим. За 62 очных встречи «Локо» одержал 44 победы, забросив в ворота москвичей 218 шайб против 134. Даже в текущем регулярном чемпионате сезона 2025/2026 «Локо» дважды победил «Спартак» в гостевых матчах. Однако хоккей тем и прекрасен, что статистика не всегда определяет исход конкретной серии.

В плей-офф эти команды встречаются всего во второй раз за 17 лет существования Лиги. Последний раз это произошло в сезоне 2022/2023, когда ярославцы уверенно выиграли серию 3-0. Из тех составов сегодня в командах остались лишь Роман Лутцев и Иван Гаврилов, что делает нынешнее противостояние фактически новой страницей в истории их соперничества. Предстоящий финал станет столкновением двух разных философий.

С одной стороны — системный, дисциплинированный и мощный «Локо», который умеет душить соперника давлением и надежной игрой в обороне. С другой стороны — дерзкий и волевой «Спартак», способный на невероятные камбэки и обладающий взрывной атакующей линией. Смогут ли москвичи защитить свой титул и прервать гегемонию ярославцев, или «Локо» вновь подтвердит свое превосходство, забрав четвертый Кубок Харламова в свою коллекцию? Ответ на этот вопрос дадут ледовые сражения, которые обещают быть максимально напряженными и эмоциональными для всех поклонников молодежного хоккея





